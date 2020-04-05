Apple, iOS 14 ile birlikte ana ekran Widget'larını kullanıma sunabilir

Widget olarak adlandırılan bileşenler, iOS işletim sisteminde yıllardır var ancak Android'de olduğu gibi istenilen yerde değil, ayrı bir ekranda. Gelen bilgilere göre iOS kullanıcıları yakında bu işleve sahip olabilecek.

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Eylül ayında çıkması bekleniyor

9to5Mac'in haberine göre, iOS 14 işletim sisteminde gerçek bir Widget sisteminin olacağına dair kod parçacıkları keşfedildi. Apple'ın işletim sisteminin yeni sürümünde yer alacak bu Widget'ların sabit olmayacağı ve Android'de olduğu gibi istenilen noktaya hareket ettirilebileceği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör

Ayrıca sızan ekran görüntülerinde, iOS 14'ün dinamik duvar kağıdı ayarları da ortaya çıktı. Bu bölümdeki ayarlarda "Akıllı Gradyan" seçeneğinin olduğu göze çarparken, bu işlevin Widget'ların okunabilirliğini artırmak için eklendiği düşünülüyor. Apple'ın iOS 14'ü Eylül ayında piyasaya sürmesinin beklendiğini de belirtmeden geçmeyelim.

https://www.engadget.com/2020-04-04-apple-home-screen-widgets-ios-14.html

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