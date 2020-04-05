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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, iOS 14 ile birlikte ana ekran Widget'larını kullanıma sunabilir

    Teknoloji devi Apple, yıllar sonra kullanıcılarına Android işletim sisteminde yer alan bir işlevi sunabilir. Gelen haberlere göre iOS 14, ana ekran widget desteği sunacak.
    3 gün
    9,5b
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    48
    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple, iOS 14 ile birlikte ana ekran Widget'larını kullanıma sunabilir

    Widget olarak adlandırılan bileşenler, iOS işletim sisteminde yıllardır var ancak Android'de olduğu gibi istenilen yerde değil, ayrı bir ekranda. Gelen bilgilere göre iOS kullanıcıları yakında bu işleve sahip olabilecek.

    Ayrıca Bkz. "Apple'ın kamera açıklarını bulan güvenlik uzmanına 75 bin dolar ödül"

    Eylül ayında çıkması bekleniyor

    9to5Mac'in haberine göre, iOS 14 işletim sisteminde gerçek bir Widget sisteminin olacağına dair kod parçacıkları keşfedildi. Apple'ın işletim sisteminin yeni sürümünde yer alacak bu Widget'ların sabit olmayacağı ve Android'de olduğu gibi istenilen noktaya hareket ettirilebileceği belirtiliyor.

    Apple, iOS 14 ile birlikte ana ekran Widget'larını kullanıma sunabilir
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca sızan ekran görüntülerinde, iOS 14'ün dinamik duvar kağıdı ayarları da ortaya çıktı. Bu bölümdeki ayarlarda "Akıllı Gradyan" seçeneğinin olduğu göze çarparken, bu işlevin Widget'ların okunabilirliğini artırmak için eklendiği düşünülüyor. Apple'ın iOS 14'ü Eylül ayında piyasaya sürmesinin beklendiğini de belirtmeden geçmeyelim.



    https://www.engadget.com/2020-04-04-apple-home-screen-widgets-ios-14.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    buraque2 3 gün en beğenilen turbetfur2
    android zaten hala cilalı taş devrinde .d.d
    2 Yanıt Yanıtla +52
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    nick bırakmamışsınız lan 3 gün buraque2
    iphone'u da güncellemeden sonra cilalayacaklar işte
    Yanıtla +7
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    turbetfur2 (türker saraç) 3 gün
    Cilalı taş devrinden beri Android de var
    2 Yanıt Yanıtla +48
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    buraque2 3 gün turbetfur2
    android zaten hala cilalı taş devrinde .d.d
    1 Yanıt Yanıtla +52
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 3 gün
    "İlk Apple yaptı ağbiiiiii"
    "Apple yaptıysa devrimseldir ağbiiiiii"
    "12 senede anca mükemmelleştirdiler ağbiiiiii"
    "İnovasyon ağbiiiiii"
    Aslında olan:
    5 günlük hava durumu xD
    "İlk Apple yaptı ağbiiiiii" "Apple yaptıysa devrimseldir ağbiiiiii" "12 senede anca mükemmelleştirdiler ağbiiiiii" "İnovasyon ağbiiiiii" Aslında o...
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    1 Yanıt Yanıtla +24
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    Yorumlar (29) Yorum Yaz Forumda Gör
    Afyonteam (baris ) 2 gün
    Şuan iOS 11 kullaniyorum ve ana ekranın istediğim yerine widget koyabiliyorum
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    ayseltosun 2 gün yeni yorumcu
    androdilerde birşey yok daha
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    cihanneyman 2 gün yeni yorumcu
    biz android kullanıcıları olarak. taş devrinden gelmekteyiz. yetişecez size yetişecez
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    DH Misafiri 2 gün
    iOS Android özelliklerini, Android de Çinlilerin UI'larının özelliklerini getiriyor
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    Vega 3 gün
    Her Apple haberinin altında illa abuk sabuk bir mesajın var.
    Nasıl bir boş insansın sen anlamıyorum ki? İşin yok mu senin?
    @Kerim5100
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 3 gün Vega
    En son bir Apple haberine 6 ay önce mesaj attım o da iPhone 11 Pro'nun su altında dayanıklılığıyla ilgili bir haberdi.
    Nasıl boşa sallayıp da tutturamayan birisin sen anlamıyorum ki? Beynin yok mu senin?
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    balcis 3 gün
    mevzu apple oldu mu bu androfan'ler yüzünden hiç bir halt doğru düzgün konuşulamıyor.

    android kullanıcısıyım, apple da kullandım. pixel experience, miui vs. şu an da xiaomi kullanıyorum.

    android'in 10 sürümünde nihayet konumuma arkaplanda erişen uygulamayla ilgili bilgi ve kısıtlama geldi.

    apple'a gelen de widget değil; bunlar zaten vardı, ama solda. şu an serbest hareket edecek diyor.

    widget'ları sağda solda gezdireceğime (ki ben de tek sayfada toplayıp kullanıyorum) konum ve diğer güvenlik unsurlarının daha detaylı ve tam olmasını tercih ederim.
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    drjacob (... ) 3 gün
    Android'de vardı zaten tayfası gelmiş , hoş geldiniz.
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    ERIKCI (Arap Saçı) 3 gün
    Yıl 2010, Android 2.2 Froyo piyasaya sürüldü..
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    9478 kez okundu.
    29 kişi, toplam 29 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple, ios 14 ve
    2 etiket daha widget android
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