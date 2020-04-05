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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple'ın kamera açıklarını bulan güvenlik uzmanına 75 bin dolar ödül

    Apple cihazlardaki kameraya erişim başta olmak üzere, birçok hata ve açığı ortaya çıkaran güvenlik uzmanı Ryan Pickren, şirketin ödül programından toplamda 75 bin dolar kazandı.
    3 gün
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    iPad
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple'ın kamera açıklarını bulan güvenlik uzmanına 75 bin dolar ödül

    Safari tarayıcısında oldukça fazla güvenlik açığı keşfeden bir güvenlik araştırmacısı, Bug Bounty programı aracılığıyla Apple'dan 75 bin dolar kazandı. Açıkların en büyüğü ise saldırganların Apple cihazlardaki kameraya erişebilmeleri olarak gösteriliyor.

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    Apple güncelleme yayınladı

    Bu hatalardan bazıları saldırganların, Mac bilgisayarlardaki web kamerasına, iPhone ve iPad mobil cihazlarındaki video kameralara erişmesine izin veriyor. Toplamda yedi güvenlik açığı bulan Ryan Pickren adlı güvenlik uzmanı, bunlardan ikisinin MacOS ve iOS'lu cihazlarda kameraların hacklenmesiyle doğrudan ilgili olduğunu belirtiyor. Pickren'ın açıklamasına göre güvenlik kusurları, Safari'nin kötü niyetli bir siteyi güvenli olarak algılamasını sağlıyor ve çalışıtırılan bir JavaScript koduyla da saldırı gerçekleştirilebiliyor.

    Apple'ın kamera açıklarını bulan güvenlik uzmanına 75 bin dolar ödül
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    Picren, araştırmasının sonuçlarını  Apple'a gönderdi ve bu da Ocak ayında Safari güvenlik güncelleştirmesiyle birlikte (sürüm 13.0.5) üç güvenlik açığının düzeltilmesini sağladı. Mart ayında ise Apple, kalan güvenlik açıklarını kapatan başka bir güncelleme (sürüm 13.1) yayınladı. Ryan Pickren merak edenler için, kaynak bölümünden ulaşabileceğiniz sitesi üzerinden güvenlik açıklarının detaylarını paylaşmış durumda.



    https://www.ryanpickren.com/webcam-hacking Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    esmerbuyucu (E. B.) 3 gün en beğenilen
    "Hani Eypıl güvenliydi"
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    vonderplanitz 2 gün esmerbuyucu
    Adam http protokolünden giderek CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) açıklarını yoklayarak belki haftalarca aylarca uğraşarak açık bulmuş. Bunun Apple'ı Microsoft'u Google'u olmaz. Adamın işi gücü böyle uğraşarak bulabildiği her yerde açık bulmak.
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    drjacob (... ) 2 gün
    çılgın apple hacker'ları kışkırtıyor
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    esmerbuyucu (E. B.) 3 gün en beğenilen
    "Hani Eypıl güvenliydi"
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    vonderplanitz 2 gün esmerbuyucu
    Adam http protokolünden giderek CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) açıklarını yoklayarak belki haftalarca aylarca uğraşarak açık bulmuş. Bunun Apple'ı Microsoft'u Google'u olmaz. Adamın işi gücü böyle uğraşarak bulabildiği her yerde açık bulmak.
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    formgonder2055 (regaip duman) 3 gün
    Düzeltilmeden önceki hack yiyenler nolcak, adamlar iphone kamerasıyla sessizce izlemişler vay be.
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