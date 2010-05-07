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Apple iPad'in yol haritasına 9 yeni ülke daha ekleniyor

9 yıl
14,8b
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38
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple'ın ilk ayında 1 milyondan fazla satan tablet bilgisayarı iPad, yeni pazarlara yeni alkan açmayı sürdürüyor. 10 Mayıs'tan itibaren Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İspanya, İsviçre ve İngiltere'de ön-sipariş çıkacak olan iPad için henüz fiyatlar açıklanmış değil.

Gelen yeni bilgilere göre iPad, 28 Mayıs itibariyle varlığını 9 yeni ülkeyle genişletecek. Avusturya, Belçika, Hong Kong, İrlanda, Lüksemburg, Meksika Hollanda, Yeni Zelanda ve Singapour'daki yaygın satışın Haziran ayında başlaması beklenirken, Türkiye için henüz net bir bilgi yok.


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kleftiko 8 yıl
istanbul bilisim bu 3 kurusluk aciz akilla hareket ederse actigi dukkanlari teker teker kapatmaya devam eder...

Istanbul da 7nci dukkanlarini da kapattilar, surekli zarar ediyorlar cunku surekli fahis fiyat politikasi uyguluyorlar.
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ExECaLiBuR 8 yıl
Teknolojiyi takip edipte İB'den ipad alacak adamın aklından şüphe ederim zaten. Qosmio fiyatına ipad satıyorlar.
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Androidd 9 yıl
arkadaslar istanbul bilisim herkezden once ipad türkiyeye getirecek galiba.satış fiyatları bile belli


istanbulbilisim.com.tr/...
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koxp94 9 yıl
iPad'in amacını anlayamayanlar var hala, amacın dışına dışmak istiyorsan aksesuar alacaksın bu kadar basit
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khaos 9 yıl
Türkçe desteği için avrupaya girmesi yeterlimi yoksa Türkiye ye resmi olarak girmesi şartmı?
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Batuist 9 yıl
böylesi eksikleri olan bir cihaz nasıl sansasyon yaratabilir anlamıyorum..
artı bu cihaz Apple'ın para basma makinesinden başka birşey değildir.. tamamen üzerinden para kazanmak için geliştirdiği bir cihazdır.. bu nedenle üzerinde ne bir hafıza kartı girişi mevcut nede USB.. sitiv amca herşeyi bunu sana satarak internet üzerinden satın almanı istiyor.. Tamamen Apple'ın para kazanma aracıdır başka birşey değil.. Apple bunu bedavaya bile dağıta birkaç sene sonra elde edeceği kar milyar dolarlar.. daha şimdiden yüzmilyonlarca program indirilmiş şarkı film vs. gerisini siz düşünün artık... sitiv akıllı adam.. dünyada kimse insanları böyle bir taktikle daha yolmamıştır.. en basitinden sadece bir USB portu bile olsaydı kaybedeceği rakam zamanla milyar doları bulurdu..
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Erasmus78 9 yıl

Batuist

artı bu cihaz Apple'ın para basma makinesinden başka birşey değildir.. tamamen üzerinden para kazanmak için geliştirdiği bir cihazdır..


Hangi markanın hangi cihazı farklı bir amaç için piyasaya sürülüyor ki?
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(dark) 9 yıl
boş boş eleştiriyorsun bence.

ayrıca gereksiz oldugu kime göre neye göre? bence desen daha iyi olur.
dediklerine gelince. hafıza kartı takılıyor. ek bir aleti var onun ile takabiliyoruz. usb de var itunnes ile istediğin müzik ve filmi atabiliyorsun. illa legalden alman gerekmiyor. içine albüm veya film atanlar nasıl atıyor sence?

dediklerinin hepsini yapıyor ama sanırım ne iphone nede bu aleti kullandın.
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Fashionality 9 yıl

Batuist

böylesi eksikleri olan bir cihaz nasıl sansasyon yaratabilir anlamıyorum..

artı bu cihaz Apple'ın para basma makinesinden başka birşey değildir.. tamamen üzerinden para kazanmak için geliştirdiği bir cihazdır.. bu nedenle üzerinde ne bir hafıza kartı girişi mevcut nede USB.. sitiv amca herşeyi bunu sana satarak internet üzerinden satın almanı istiyor.. Tamamen Apple'ın para kazanma aracıdır başka birşey değil.. Apple bunu bedavaya bile dağıta birkaç sene sonra elde edeceği kar milyar dolarlar.. daha şimdiden yüzmilyonlarca program indirilmiş şarkı film vs. gerisini siz düşünün artık... sitiv akıllı adam.. dünyada kimse insanları böyle bir taktikle daha yolmamıştır.. en basitinden sadece bir USB portu bile olsaydı kaybedeceği rakam zamanla milyar doları bulurdu..


arkadaşa benden çay
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DSGNRY 9 yıl
türkiye için turkcell çalışmalara başlamış 3G modelinde
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realbrutal 9 yıl
gelirse test etmek için merakla bekliyor olacağım.ama almak için değil
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