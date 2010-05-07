Apple iPad'in yol haritasına 9 yeni ülke daha ekleniyor

Apple'ın ilk ayında 1 milyondan fazla satan tablet bilgisayarı iPad, yeni pazarlara yeni alkan açmayı sürdürüyor. 10 Mayıs'tan itibaren Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İspanya, İsviçre ve İngiltere'de ön-sipariş çıkacak olan iPad için henüz fiyatlar açıklanmış değil.

Gelen yeni bilgilere göre iPad, 28 Mayıs itibariyle varlığını 9 yeni ülkeyle genişletecek. Avusturya, Belçika, Hong Kong, İrlanda, Lüksemburg, Meksika Hollanda, Yeni Zelanda ve Singapour'daki yaygın satışın Haziran ayında başlaması beklenirken, Türkiye için henüz net bir bilgi yok.