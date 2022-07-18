Apple iPhone 14 Max, üretimde gecikme sorunuyla karşı karşıya

Konuşulan ancak onaylanmamış iPhone 14 Max modelinin üretiminin tedarik zinciri sorunlarından geciktiği söyleniyor. iPhone 14 serisinde artan küresel enflasyon nedeniyle materyal sıkıntısı yaşanabilir.

Apple, iPhone 14 satışlarının daha iyi olmasını bekliyor 4 gün önce eklendi

Söylentilere göre iPhone 14, iPhone 13’te olduğu gibi dört farklı seçenekle gelecek. Görünün o ki, iPhone 14 Max ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere yalnızca bir yerine iki büyük ekranlı model olacak; bu da bileşen güvenliğini önceki yıllara göre daha zor hale getiriyor. Tanınmış ekran tedarik uzmanı Ross Young’a göre üretimin programın gerisinde kalmasının nedeni bu gereksinim.

iPhone 14 Pro Max, 120Hz ekranla gelebilir

Young, kısa süre önce attığı tweette iPhone 14 Max’in ekran panelinin tedarikinin Ağustos ayına girmemize rağmen hala çok geride olduğunu ancak Pro modellerin bundan etkilenmediğini belirtti.

Özellikle standart iPhone Max, Pro modelinden farklı bir ekran sahip olacağı için işleri yavaşlatıyor. Pro modellerde şirketin uyarlanabilir ekran yenileme hızı teknolojisi olan Apple ProMotion kullanılıyor. iPhone 14 Pro Max, 120Hz uyarlanabilir ekran yenileme hızına sahip olurken, normal Max'in ekranı 60Hz’de kalabilir. Ancak iPhone 14 için resmi bir gecikme söz konusu değil.

Apple, yeni nesil iPhone’u tasarlama yolculuğunda inişler çıkışlar yaşadı. Teknoloji devi, son teslim tarihine yetişmek için bazı ayarlamalar yapacak gibi görünüyor. Mayıs ayında Apple’ın önceki modellerden daha pahalı bir ön kamera kullanmaya karar vermesi nedeniyle tedarik zinciri sorunları yaşadığı bildirilmişti.

iPhone 14 serisi ciddi ön kamera iyileştirmeleri ile gelecek 1 ay önce eklendi

Apple’ın iki büyük ekranlı model (14 Max ve 14 Pro Max) sunması gerekçesi; Çin gibi daha büyük ekrana sahip akıllı telefonların ilgi gördüğü pazarlarda uluslararası satışları artırmak.

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Apple iPhone 14 Max üretiminde gecikme yaşanıyor