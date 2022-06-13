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    iPhone 14 serisi önemli ön kamera iyileştirmeleri ile gelecek

    2022 yılının en beklenen telefonları olan iPhone 14 serisi hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Ünlü analiste göre iPhone 14 serisi, önemli ön kamera yükseltmelerine sahip olacak.
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    iPhone 14 serisi ciddi ön kamera iyileştirmeleri ile gelecek
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    2022 yılının en beklenen telefon serisi olan iPhone 14 ailesi hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Özellikle Pro modellerinde ciddi güncellemelere sahip olacak iPhone 14 ailesi, önemli ön kamera iyileştirmelerine sahip olacak.

    iPhone 14 serisi otofokus destekli ön kamera sistemi ile gelecek

    iPhone serisi her ne kadar kamera tarafında oldukça beğenilse de şimdiye kadar hiçbir iPhone modeli otofokus (AF) destekli bir ön kameraya sahip olmamıştı. Ünlü analist Ming-Chi Kuo, iPhone 14 serisinin kamera güncellemeleri hakkında deyatlı bilgiler verdi. Kuo’ya göre iPhone 14 ailesinin ön kamera sistemi 6 parça lensten oluşacak ve otomatik odaklama desteğine sahip olacak. Ayrıca yeni ön kamera sistemi f/1.9 değerinde diyafram açıklığına sahip olacak ve böylece düşük ışık performansı ciddi anlamda iyileştirilecek.

    iPhone 14 serisinin kamera bileşenleri, birçok firma tarafından sağlanacak. Ön kamera parçalarının büyük çoğunluğu LG Innotek tarafından sağlanırken, sensörler Sony tarafından üretilmeye devam edecek. Kameranın odaklama modülleri ise Alps ve Luxshare tarafından sağlanacak. 48 MP ana kamera sistemi ile gelecek olan iPhone 14 serisi, önümüzdeki aylarda tanıtılacak.

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