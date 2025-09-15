Giriş
    iPhone 17 serisi Çin'de yoğun ilgi görüyor: Ön sipariş rekoru kırdı

    Cuma akşamı başlayan ön siparişlerde, yalnızca ilk dakikada JD.com’daki satışlar, geçen yılki iPhone 16 serisinin ilk gün ön sipariş toplamını aştı.            

    iPhone 17 Çin'de yoğun ilgi görüyor: Ön sipariş rekoru kırdı Tam Boyutta Gör
    Apple’ın yeni iPhone 17 serisi Çin’de ön siparişe açıldıktan sonra rekor seviyede talep gördü. Cuma akşamı başlayan ön siparişlerde, yalnızca ilk dakikada JD.com’daki satışlar, geçen yılki iPhone 16 serisinin ilk gün ön sipariş toplamını aştı.

    Standart iPhone 17 en çok tercih edilen model oldu

    Şirketin verilerine göre en çok tercih edilen model, 256 GB depolama alanına sahip standart iPhone 17 oldu. Üstelik bu rakamlara, Çinli yetkililerle eSIM teknolojisi üzerine yürütülen görüşmeler nedeniyle çıkışı ertelenen iPhone Air dahil edilmedi.

    Yüksek talep sebebiyle Apple’ın internet sitesinde ön sipariş sayfasına erişimde sorunlar yaşandı. Şangay’daki Apple mağazalarında iPhone 17 Pro Max’i lansman günü teslim almak için ayrılan tüm randevu saatleri 20 dakika içinde doldu. Apple’ın web sitesine göre, Guangzhou’daki müşteriler için herhangi bir iPhone 17 modelinde teslimat tarihi 15 Ekim’e kadar uzamış durumda.

    IDC’den kıdemli araştırma direktörü Nabila Popal, Apple'ın ürün gamını çok iyi konumlandırdığını söyleyerek, her modelin farklı kullanıcıların ihtiyaçlarına hitap ettiğini ve bu stratejinin satışları arttıracağını ifade etti.

    TrendForce’un tahminine göre, iPhone 17 serisinin küresel sevkiyatları geçen yılki iPhone 16’ya kıyasla yüzde 3,5 artacak ve satışların lokomotifi yine Pro serisi olacak. Plus modelinin yerine gelen iPhone Air’in ise daha da güçlü satış performansı göstermesi bekleniyor. iPhone Air'in Plus modelinden yüzde 5 ila 7 daha fazla satış gerçekleştireceği tahmin ediliyor.

