Apple, iPhone ve Mac'ler için kendin onar hizmetini Avrupa'da başlattı

Şu anda Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İspanya, İsveç ve İngiltere’deki Apple kullanıcıları, Apple kendin onar mağazasından orijinal Apple parçaları satın alabiliyor ve onarım kılavuzlarına erişebiliyor. Ancak, iPhone 12 ve iPhone 13 serisi ile birlikte Apple silicon işlemcili Mac dizüstü bilgisayarlar, bu programa dahil.

Apple Mağazasındakilerle aynı parçalar aynı fiyata

Apple kendin tamir et mağazası, 200’den fazla parça ve aletin yanı sıra onarım kılavuzları sağlıyor. Şirket, bu site üzerinden satılan parça, alet ve onarım kılavuzlarının Apple’ın kendi mağazası ve yetkili servis sağlayıcılarındakilerle aynı olduğunu belirtiyor. Ayrıca her ürün için tasarlanan her orijinal Apple parçasının en yüksek kalite, güvenlik ve güvenilirlik için kapsamlı testlerden geçtiğini söylüyor. Şirket, tek seferlik onarım için araç satın almak istemeyen kullanıcılar için kiralama seçeneği sunacak.

Apple COO’su Jeff Williams'ın açıklamasına göre, Apple ürünleri nadiren bakım ve onarım gerektirecek şekilde tasarlanmış, dayanıklı ürünler. Bir onarım gerektiğinde de güvenli, güvenilir ve emniyetli onarım için böyle bir seçenek sunulması gerekiyor.

