Apple sadece 1 haftada 4 milyondan fazla AirPods Pro 2 sattı

Rekor AirPods Pro 2 satışı
Yapılan Pazar araştırmasına göre yılın üçüncü çeyreğinde tam kablosuz kulaklık segmenti 76.9 milyon adet satış yaptı ve yüzde 6 büyüdü. Apple toplamda 23.8 milyon adet AirPods satarak yüzde 34 büyüme başarısı gösterdi. 23 Eylül tarihinde piyasaya sürülen AirPods Pro 2 kulaklığı sadece 1 haftada 4 milyonun üzerinde satıldı.
Apple haricinde rakiplerin esamesi bile okunmuyor. En yakın rakibi Samsung sadece 7.4 milyon adet kulaklık satabilmiş. Xiaomi ise ekosisteme rağmen 3.4 milyon satışa ulaşmış. boAt firmasının 4.1 milyon satış ile yüzde 50 büyümesi gözlerden kaçmıyor.
Apple’ın açık ara farkla segmenti domine etmesi gerçekten inanılmaz. Sektöre erken girmesinin bunda büyük etken olurken AirPods sözcüğünün kitleler arasında yaygınlaşması da başarıya katkı sağladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım