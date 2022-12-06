Apple sadece 1 haftada 4 milyondan fazla AirPods Pro 2 sattı

Tam Boyutta Gör Sadece birkaç ürün gamında faaliyet göstermesine rağmen Apple en az birinde satış rekorları kırmayı başarıyor. Özellikle rakiplerin kan kaybettiği bir dönemde firmanın satışları dengelenmiş oluyor.

Rekor AirPods Pro 2 satışı

Yapılan Pazar araştırmasına göre yılın üçüncü çeyreğinde tam kablosuz kulaklık segmenti 76.9 milyon adet satış yaptı ve yüzde 6 büyüdü. Apple toplamda 23.8 milyon adet AirPods satarak yüzde 34 büyüme başarısı gösterdi. 23 Eylül tarihinde piyasaya sürülen AirPods Pro 2 kulaklığı sadece 1 haftada 4 milyonun üzerinde satıldı.

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Apple haricinde rakiplerin esamesi bile okunmuyor. En yakın rakibi Samsung sadece 7.4 milyon adet kulaklık satabilmiş. Xiaomi ise ekosisteme rağmen 3.4 milyon satışa ulaşmış. boAt firmasının 4.1 milyon satış ile yüzde 50 büyümesi gözlerden kaçmıyor.

Apple’ın açık ara farkla segmenti domine etmesi gerçekten inanılmaz. Sektöre erken girmesinin bunda büyük etken olurken AirPods sözcüğünün kitleler arasında yaygınlaşması da başarıya katkı sağladı.

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AirPods Pro 2 peynir ekmek gibi satılıyor