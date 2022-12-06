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    Anlık Bildirim

    Apple sadece 1 haftada 4 milyondan fazla AirPods Pro 2 sattı

    AirPods Pro 2 çıkışından itibaren sadece 1 hafta içerisinde 4 milyondan fazla satmayı başardı. Son çeyrekteki performansı Apple’ın segmentteki toplam satışlarını doğrudan etkileyecek.
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    AirPods Pro 2 Tam Boyutta Gör
    Sadece birkaç ürün gamında faaliyet göstermesine rağmen Apple en az birinde satış rekorları kırmayı başarıyor. Özellikle rakiplerin kan kaybettiği bir dönemde firmanın satışları dengelenmiş oluyor.

    Rekor AirPods Pro 2 satışı

    Yapılan Pazar araştırmasına göre yılın üçüncü çeyreğinde tam kablosuz kulaklık segmenti 76.9 milyon adet satış yaptı ve yüzde 6 büyüdü. Apple toplamda 23.8 milyon adet AirPods satarak yüzde 34 büyüme başarısı gösterdi. 23 Eylül tarihinde piyasaya sürülen AirPods Pro 2 kulaklığı sadece 1 haftada 4 milyonun üzerinde satıldı.

    Apple haricinde rakiplerin esamesi bile okunmuyor. En yakın rakibi Samsung sadece 7.4 milyon adet kulaklık satabilmiş. Xiaomi ise ekosisteme rağmen 3.4 milyon satışa ulaşmış. boAt firmasının 4.1 milyon satış ile yüzde 50 büyümesi gözlerden kaçmıyor.

    Apple’ın açık ara farkla segmenti domine etmesi gerçekten inanılmaz. Sektöre erken girmesinin bunda büyük etken olurken AirPods sözcüğünün kitleler arasında yaygınlaşması da başarıya katkı sağladı.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 19 saat önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 19 saat önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 23 saat önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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