Tam Boyutta Gör Apple, yarın Let Loose etkinliğinde 2024 iPad Pro ve iPad Air 6 modelleriyle birlikte yeni iPad aksesuarlarını tanıtacak. Yeni Apple kalemin Apple Pencil 3 olarak geleceği söyleniyordu ancak Apple’ın Japonya sitesinde birden fazla kez "Apple Pencil Pro” ibaresinin geçtiği fark edildi.

Yeni Apple Pencil, dokunsal geri bildirime sahip olacak 6 gün önce eklendi

Yeni Apple kalem "Apple Pencil Pro" olarak tanıtılabilir

Tam Boyutta Gör Apple, şu anda üç nesil Apple Pencil satıyor: Apple Pencil (1. nesil), Apple Pencil (2. nesil) ve Apple Pencil (USB-C). Apple’ın Japonya sitesindeki kodda bir hata yoksa seriye Apple Pencil Pro katılacak. Yeni iPad kaleminin çizim sırasında bağlamsal eylemlere erişimi kolaylaştıracak, dokunsal geri bildirimli yeni sıkma hareketine sahip olması bekleniyor. Bu özellik iPadOS 17.5’in geliştirici beta sürümünde kodlar arasında fark edilmişti.

Beklendiği gibi yeni Apple Pencil Pro, serinin en üst modeli olursa mevcut üç modele ne olacağı belli değil.

Apple etkinliği Türkçe çeviri ile DH'de

Apple’ın yeni iPad modellerini tanıtacağı Let Loose etkinliği, YouTube kanalımızdan canlı olarak yayınlanacak. Etkinliği Türkçe simültane çeviri ile takip etmek isteyenleri yarın saat 17.00’deki YouTube yayınımıza davet ediyoruz.

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Apple, Let Loose etkinliğinde Apple Pencil Pro'yu tanıtabilir