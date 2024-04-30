Yeni Apple Pencil, dokunsal geri bildirim ile daha hassas kontrol sağlayacak

Dokunsal geri bildirim ile daha hassas kontrol sağlanacak
Analist Mark Gurman, yeni Apple Pencil'ın dokunsal geri bildirim (haptic feedback) özelliğine sahip olacağı söyledi. Bu sayede kalem, kullanıcılara daha gerçekçi ve fiziksel geri bildirim sunarak kullanım deneyimi arttırılacak. Özelliğin nasıl işlediğiyle ilgili şuan için ayrıntılı bir bilgi olmasa da, birşeyi silerken veya kalemi farklı açılarda kullanırken fiziksel geribildirimin devreye gireceği ve daha hassas kontrole imkan tanıyacağı tahmin ediliyor.
Bunun yanında yeni Apple Pencil'da kalemi sıkarak çeşitli görevlerin yerine getirilebileceği bir özellik yer alacak. Bu özellik daha önce, iPadOS 17.5 beta sürümünde keşfedilmişti ve bağlam menüsünü açmak için kullanılmıştı. Bunun dışında şekiller, çıkartmalar veya metin gibi farklı modlar arasında geçiş yapmak için de kullanılması mümkün.
Apple ayrıca etkinlikte, daha büyük ekranlı yeni 12.9 inç iPad Air ile yeni Magic Keyboard klavyesini tanıtacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.