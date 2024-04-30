Yeni Apple Pencil, dokunsal geri bildirim ile daha hassas kontrol sağlayacak

Tam Boyutta Gör Apple'ın 7 Mayıs'taki "Let Loose" etkinliğine sayılı günler kala, yeni OLED iPad Pro ile beraber tanıtacağı Apple Pencil 3 ile ilgili yeni bilgiler geldi.

Dokunsal geri bildirim ile daha hassas kontrol sağlanacak

Analist Mark Gurman, yeni Apple Pencil'ın dokunsal geri bildirim (haptic feedback) özelliğine sahip olacağı söyledi. Bu sayede kalem, kullanıcılara daha gerçekçi ve fiziksel geri bildirim sunarak kullanım deneyimi arttırılacak. Özelliğin nasıl işlediğiyle ilgili şuan için ayrıntılı bir bilgi olmasa da, birşeyi silerken veya kalemi farklı açılarda kullanırken fiziksel geribildirimin devreye gireceği ve daha hassas kontrole imkan tanıyacağı tahmin ediliyor.

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Bunun yanında yeni Apple Pencil'da kalemi sıkarak çeşitli görevlerin yerine getirilebileceği bir özellik yer alacak. Bu özellik daha önce, iPadOS 17.5 beta sürümünde keşfedilmişti ve bağlam menüsünü açmak için kullanılmıştı. Bunun dışında şekiller, çıkartmalar veya metin gibi farklı modlar arasında geçiş yapmak için de kullanılması mümkün.

Apple ayrıca etkinlikte, daha büyük ekranlı yeni 12.9 inç iPad Air ile yeni Magic Keyboard klavyesini tanıtacak.

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Yeni Apple Pencil, dokunsal geri bildirime sahip olacak