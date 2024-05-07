Apple Pencil Pro tanıtıldı: Artık çok daha yetenekli!

Daha önceki haberlerde belirtildiği gibi Apple Pencil Pro, yeni sıkıştırma hareketiyle geliyor. Kalem, sıkma hareketini algılayarak yeni bir palet açıyor ve böylelikle çizgi kalınlıkları ve renkler arasında geçiş yapılabiliyor.
2024 Apple Pencil'ın bir diğer ilginç özelliği "döndürme hareketi". Pencil Pro'nun içerisine yerleştirilen jiroskop sayesinde kalem dönme hareketlerini algılıyabiliyor. Bu sayede, şekilli kalem ve fırça araçları hassas bir şekilde kontrol edilebiliyor.
Haptic engine teknolojisi de eklenen Apple Pencil Pro, sıkıştırma veya çift dokunuş hareketleri gerçekleştirildiğinde eylemi onaylayan hafif bir titreşim yaratarak dokunsal geri bildirim sunabiliyor.
Apple Pencil 3, önceki nesil gibi dokunmadan algılama özelliğini destekliyor. Bu özellik ile kalemin ucu ekrana yaklaştırıldığında, dokunulacak yer önizleme olarak gösteriliyor.
Son olarak yeni Apple Pencil, artık aygıtınızın yerini Bul'u destekliyor. Böylecek kalemi kaybettiğinizde konumunu kolaylıkla belirliyebiliyorsunuz. Kalem, önceki model gibi iPad'in kenarına manyetik olarak yapışıyor ve şarj edilebiliyor.
Apple Pencil Pro özellikleri
- Uzunluk: 166 mm
- Çap: 8,9 mm
- Bağlantı: Bluetooth
- Diğer: Manyetik yapışma ve şarj, haptic engine, jiroskop
Uyumluluk
- iPad Pro 13 inç (M4)
- iPad Pro 11 inç (M4)
- iPad Air 13 inç (M2)
- iPad Air 11 inç (M2)
2024 Apple Pencil Pro fiyatı
Apple Pencil Pro, Apple Store'da 5299 TL fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.