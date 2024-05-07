Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple Pencil Pro tanıtıldı: Artık çok daha yetenekli!

    Apple, bugün gerçekleştirdiği "Let Loose" etkinliğinde, OLED iPad Pro ve yeni iPad Air ile beraber 3. nesil Apple Pencil Pro'yu tanıttı. Apple Pencil 3'ün fiyatı ve özellikleri neler?
    Apple Pencil Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Apple, bugün gerçekleştirdiği "Let Loose" etkinliğinde, OLED iPad Pro ve yeni iPad Air ile beraber 3. nesil Apple Pencil'ı da tanıttı. Pro takısı eklenen ve Apple Pencil Pro adını alan kalem birçok yeni özellik ile geliyor.

    Daha önceki haberlerde belirtildiği gibi Apple Pencil Pro, yeni sıkıştırma hareketiyle geliyor. Kalem, sıkma hareketini algılayarak yeni bir palet açıyor ve böylelikle çizgi kalınlıkları ve renkler arasında geçiş yapılabiliyor.

    2024 Apple Pencil'ın bir diğer ilginç özelliği "döndürme hareketi". Pencil Pro'nun içerisine yerleştirilen jiroskop sayesinde kalem dönme hareketlerini algılıyabiliyor. Bu sayede, şekilli kalem ve fırça araçları hassas bir şekilde kontrol edilebiliyor.

    Haptic engine teknolojisi de eklenen Apple Pencil Pro, sıkıştırma veya çift dokunuş hareketleri gerçekleştirildiğinde eylemi onaylayan hafif bir titreşim yaratarak dokunsal geri bildirim sunabiliyor.

    Apple Pencil Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Apple Pencil 3, önceki nesil gibi dokunmadan algılama özelliğini destekliyor. Bu özellik ile kalemin ucu ekrana yaklaştırıldığında, dokunulacak yer önizleme olarak gösteriliyor.

    Son olarak yeni Apple Pencil, artık aygıtınızın yerini Bul'u destekliyor. Böylecek kalemi kaybettiğinizde konumunu kolaylıkla belirliyebiliyorsunuz. Kalem, önceki model gibi iPad'in kenarına manyetik olarak yapışıyor ve şarj edilebiliyor.

    Apple Pencil Pro özellikleri

    • Uzunluk: 166 mm
    • Çap: 8,9 mm
    • Bağlantı: Bluetooth
    • Diğer: Manyetik yapışma ve şarj, haptic engine, jiroskop

    Uyumluluk

    • iPad Pro 13 inç (M4)
    • iPad Pro 11 inç (M4)
    • iPad Air 13 inç (M2)
    • iPad Air 11 inç (M2)

    2024 Apple Pencil Pro fiyatı

    Apple Pencil Pro, Apple Store'da 5299 TL fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    araç kaloriferinden gaz kokusu gelmesi bonus çevrim hesaplama makedonya tax free motordan yanık plastik kokusu gelmesi binek araç yükseltme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    POCO M6 Pro
    POCO M6 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Tulpar T5 V23.3.4
    Monster Tulpar T5 V23.3.4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız