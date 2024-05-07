Apple Pencil Pro tanıtıldı: Artık çok daha yetenekli!

Tam Boyutta Gör Apple, bugün gerçekleştirdiği "Let Loose" etkinliğinde, OLED iPad Pro ve yeni iPad Air ile beraber 3. nesil Apple Pencil'ı da tanıttı. Pro takısı eklenen ve Apple Pencil Pro adını alan kalem birçok yeni özellik ile geliyor.

Daha önceki haberlerde belirtildiği gibi Apple Pencil Pro, yeni sıkıştırma hareketiyle geliyor. Kalem, sıkma hareketini algılayarak yeni bir palet açıyor ve böylelikle çizgi kalınlıkları ve renkler arasında geçiş yapılabiliyor.

2024 Apple Pencil'ın bir diğer ilginç özelliği "döndürme hareketi". Pencil Pro'nun içerisine yerleştirilen jiroskop sayesinde kalem dönme hareketlerini algılıyabiliyor. Bu sayede, şekilli kalem ve fırça araçları hassas bir şekilde kontrol edilebiliyor.

Haptic engine teknolojisi de eklenen Apple Pencil Pro, sıkıştırma veya çift dokunuş hareketleri gerçekleştirildiğinde eylemi onaylayan hafif bir titreşim yaratarak dokunsal geri bildirim sunabiliyor.

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Apple Pencil 3, önceki nesil gibi dokunmadan algılama özelliğini destekliyor. Bu özellik ile kalemin ucu ekrana yaklaştırıldığında, dokunulacak yer önizleme olarak gösteriliyor.

Son olarak yeni Apple Pencil, artık aygıtınızın yerini Bul'u destekliyor. Böylecek kalemi kaybettiğinizde konumunu kolaylıkla belirliyebiliyorsunuz. Kalem, önceki model gibi iPad'in kenarına manyetik olarak yapışıyor ve şarj edilebiliyor.

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Apple Pencil Pro özellikleri

Uzunluk: 166 mm

Çap: 8,9 mm

Bağlantı: Bluetooth

Diğer: Manyetik yapışma ve şarj, haptic engine, jiroskop

Uyumluluk

iPad Pro 13 inç (M4)

iPad Pro 11 inç (M4)

iPad Air 13 inç (M2)

iPad Air 11 inç (M2)

2024 Apple Pencil Pro fiyatı

Apple Pencil Pro, Apple Store'da 5299 TL fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.

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Apple Pencil Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı