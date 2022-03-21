Apple M1 Ultra kamera karşısında

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Gerek sunduğu çekirdek özellikleri gerekse en güçlü bilgisayarlara bile kafa tuttuğu test sonuçları ile çok fazla konuşulan Apple M1 Ultra yonga seti kameraların karşısına çıktı. Görseller oldukça büyük bir zar alanını gösteriyor.

Apple M1 Ultra ne kadar büyük?

İki adet Apple M1 Max yongasının birleşmesiyle oluşan Apple M1 Ultra yonga seti Mac Studio ile ilk sahiplerine ulaşmaya başladı. Cihazın içinin açılmasıyla yonga setinin ne denli büyük olduğu da ortaya çıktı. Pek çok Intel ve AMD işlemcisi yonganın yanında oldukça küçük kalıyor.

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Bu birleşme ile birlikte toplamda 114 milyar transistör bulunan yonga setinde, 16 performans çekirdeği yanında 4 verimlilik çekirdeği yer alıyor ve 64 grafik çekirdeği çıtayı daha da yukarı çekiyor.

Diğer bir ayrıntı ise Apple’ın tanıtımlarda bahsettiği kadar performans farkına ulaşamamış olması. Geekbench 5 testlerine göre Apple’ın yüzde 90 performans farkı doğrulanıyor ve hatta Ryzen Threadripper 3990X işlemcisini de geçiyordu.

Ne var ki biraz daha masa üstüne odaklı Cinebench R23 testlerinde tek çekirdek ve genel performans olarak köklü markaların liderliği vermediği görülüyor. Apple M1 Max ve M1 Ultra yonga setleri bu testlerde geride kalıyor.

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