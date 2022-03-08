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    Apple en yeni ürünlerini tanıtıyor: iPhone SE, iPad Air 5 ve dahası...

    Apple yıkmaya geldi: Karşınızda yeni Apple M1 Ultra

    Apple bugün bombayı patlattı ve belki de en güçlü masa üstü işlemciler arasına girecek Apple M1 Ultra yongasını tanıttı. Apple M1 Ultra iki yongayı birleştiriyor. 
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    Apple M1 Ultra
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    Apple’ın geçen yıl en güçlü ARM işlemcisi diyebileceğimiz Apple M1 Max yonga setini tanıtması sonrasında önemli bir ayrıntı gün yüzüne çıkmıştı. Devre kartının alt kısmında yer alan şeritler çoklu yonga yapısına - MCM imkân tanıyordu. Bugün ise resmiyet kazandı.

    Apple M1 Ultra neler sunuyor?

    Apple M1 Ultra adıyla tanıtılan yeni yonga seti iki adet Apple M1 Max yongasının birleşiminden oluşuyor. Bu birleşim oldukça yüksek aktarım hızları ve verimlilik sunuyor. Apple buna Ultra Fusion adını vermiş. Yonganın adı da buradan geliyor.

    İki yonga olduğu için toplamda 64 grafik çekirdeği, 16 performans+4 verimlilik çekirdeği, 32 yapay zekâ çekirdeği, 128GB toplam bellek, 114 milyar transistör, 2.5TB/s bant genişliği, 800GB/s bellek bant genişliği elde ediliyor. 16 çekirdekli bir masa üstü işlemciye göre yüzde 90 daha iyi performans ve 100W daha az güç harcanabiliyor.

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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    epiques 5 saat önce

    şu yorumlara bak bizim haine korkağa ihtiyacımız yok hepsi bizde var zaten..

    alex59 2 gün önce

    Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.

    alfa-x 5 gün önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 6 gün önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 6 gün önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 6 gün önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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    2485 kez okundu.
    12 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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    Apple M1 Ultra, Teknoloji Haberleri ve Apple
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