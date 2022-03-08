Apple yıkmaya geldi: Karşınızda yeni Apple M1 Ultra

Tam Boyutta Gör

Apple’ın geçen yıl en güçlü ARM işlemcisi diyebileceğimiz Apple M1 Max yonga setini tanıtması sonrasında önemli bir ayrıntı gün yüzüne çıkmıştı. Devre kartının alt kısmında yer alan şeritler çoklu yonga yapısına - MCM imkân tanıyordu. Bugün ise resmiyet kazandı.

Apple M1 Ultra neler sunuyor?

Apple M1 Ultra adıyla tanıtılan yeni yonga seti iki adet Apple M1 Max yongasının birleşiminden oluşuyor. Bu birleşim oldukça yüksek aktarım hızları ve verimlilik sunuyor. Apple buna Ultra Fusion adını vermiş. Yonganın adı da buradan geliyor.

Apple M1 Max sürprizlere açık 3 ay önce eklendi

İki yonga olduğu için toplamda 64 grafik çekirdeği, 16 performans+4 verimlilik çekirdeği, 32 yapay zekâ çekirdeği, 128GB toplam bellek, 114 milyar transistör, 2.5TB/s bant genişliği, 800GB/s bellek bant genişliği elde ediliyor. 16 çekirdekli bir masa üstü işlemciye göre yüzde 90 daha iyi performans ve 100W daha az güç harcanabiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Apple M1 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri