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Yonga dünyasını alt üst etmeye devam eden Apple, dün ki tanıtımda sahneye çıkardığı Apple M1 Ultra yonga seti ile çıtayı adeta arşa çıkardı. Bir kişisel bilgisayar yongasında görülmüş en yüksek transistör sayısına sahip Apple M1 Ultra ve diğer Apple M1 serisi yonga setlerini bir araya getirdik.

Apple M1 Ultra özellikleri neler?

Apple M1 Max yongasında yer verilen özel bağlantı ara yüzü sayesinde iki yonga bir araya gelerek Apple M1 Ultra yongasını oluşturuyor. Apple'ın yenilikçi UltraFusion mimarisi ise, çipleri 10.000’in üzerinde sinyalle birbirine bağlayan silikon bir aracı kullanıyor. Bu yolla 2.5 TB/s’lik devasa bir düşük gecikmeli bant genişliği sunuyor. Toplamda 114 milyar transsitör, 16 performans çekirdeği, 4 verimlilik çekirdeği ve 64 grafik çekirdeği ortaya çıkıyor.

Apple M1 Ultra performansı ortaya çıktı 8 sa. önce eklendi

M1 Ultra ile Apple’ın birleşik bellek mimarisi de seviye atladı. Bellek bant genişliği 800 GB/s'ye yükseldi. Üstelik, M1 Ultra 128 GB birleşik bellekle de yapılandırılabiliyor. En fazla 48 GB bellek sunabilen en güçlü PC grafik kartlarıyla karşılaştırıldığında, üst düzey 3D geometri işlemleri ve devasa sahneler için render alma gibi GPU'yu yoğun bir şekilde kullanan çok büyük iş yüklerini destekleyecek bir grafik belleği açısından M1 Ultra oldukça dikkat çekici.

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Karşılaştırmalara baktığımızda 16 çekirdekli Core i9-12900K, RTX 3090 ve DDR5 barındıran bir bigilsayara göre watt başına performans yüzde 90 daha fazla. Ayrıca 100W daha az enerji tüketiyor. Grafik birimi ise 200W daha düşük seviyede. Böylece fansız yapılara imkân tanınıyor. Geekbench 5 skorları da Intel Xeon işlemcilerin tehlikeye girdiğini gösteriyordu.

Apple M1 Ultra vs M1 Max vs M1 Pro vs M1 karşılaştırması

Apple M1 Ultra yongası Apple M1 Max türevi olduğu için aslında seride 3 farklı yonga tasarımı olduğunu söyleyebiliriz. Apple M1 orijinal yonga seti artık biraz daha giriş seviyesi ürünlere hitap ederken Apple M1 Pro ve Apple M1 Max üst seviyedeki ürünleri hedefleyecek. Apple M1 Ultra ise performans odaklı premium ürünlerde yerini alacak. Gelecek dönemde Mac Pro ve daha güçlü Mac modellerinde bu yongayı sıkça göreceğiz.

Apple M1 Ultra vs M1 Max vs M1 Pro vs M1 karşılaştırması Özellikler Apple M1 Apple M1 Pro Apple M1 Max Apple M1 Ultra Üretim süreci TSMC 5nm TSMC 5nm TSMC 5nm TSMC 5nm Transistör sayısı 16 milyar 33.7 milyar 57 milyar 114 milyar İşlemci çekirdeği 4 verimlilik + 4 performans 2 verimlilik + 8 performans 2 verimlilik + 8 performans 4 verimlilik + 16 performans Grafik çekirdeği 8 çekirdek 16 çekirdek 32 çekirdek 64 çekirdek Birleşik bellek 16GB 32GB 64GB 128GB Yapay zekâ çekirdeği 16 16 16 32 Bellek bant genişliği 70GB/s 200GB/s 400GB/s 800GB/s Watt değeri 39W maksimum 67W (MacBook değeri) 96W (MacBook değeri) 60W(açıklanan)

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