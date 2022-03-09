Apple M1 Ultra benchmark testlerinde ezip geçiyor

Apple’ın işlemci dünyasına adeta meydan okuduğu Apple M1 Ultra yonga seti beklentileri boşa çıkarmayacak gibi. Adeta rakibim yok dercesine benchmark skorlarında kendisini göstermeye başladı.
Apple M1 Ultra performansı nasıl?
İki adet Apple M1 Max yongasının birleşmesiyle oluşturulan Apple M1 Ultra modeli 16 performans çekirdeği, 4 verimlilik çekirdeği, 64 grafik çekirdeği ve 128GB toplam bellek gibi rekor parametrelere ulaşıyor.
2.5TB/s bant genişliği sunan yonga UltraFusion mimarisi ile çok verimli bir şekilde birbirine bağlanıyor. İnternete sızdırılan ilk benchmark skorları Intel Xeon W işlemcileri bile geride bıraktığını gösteriyor.
Geekbench 5 skorlarına göre Apple M1 Ultra tek çekirdekte 1793, çok çekirdekte 24055 puan alıyor. 28 çekirdekli Intel Xeon W barındıran Mac Pro ise tek çekirdekte 1152, çok çekirdekte 19951 puana ulaşabiliyor. Yine Apple M1 Max yongası tek çekirdekte 1739, çok çekirdekte 11680 puan alıyor.
Grafik tarafında ise AMD Radeon Pro W6900X grafik hızlandırıcı barındıran Mac Pro modeline göre yüzde 80 daha iyi bir performans yakalanıyor. 18 adet 8K ProRes 422 yayını ise dünyada herhangi bir bilgisayarda mevcut değil.
Apple M1 ile birlikte zaten tek çekirdekte Apple önemli bir başarı yakalamıştı. Çekirdek sayısı arttıkça skorlar da tavan yapmaya başladı. Yeni Mac Studio modelinin satışa çıkması ile birlikte gerçek hayat testlerine daha yakından bakabileceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şu yorumlara bak bizim haine korkağa ihtiyacımız yok hepsi bizde var zaten..
Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..