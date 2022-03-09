Apple M1 Ultra benchmark testlerinde ezip geçiyor

Tam Boyutta Gör

Apple’ın işlemci dünyasına adeta meydan okuduğu Apple M1 Ultra yonga seti beklentileri boşa çıkarmayacak gibi. Adeta rakibim yok dercesine benchmark skorlarında kendisini göstermeye başladı.

Apple M1 Ultra performansı nasıl?

İki adet Apple M1 Max yongasının birleşmesiyle oluşturulan Apple M1 Ultra modeli 16 performans çekirdeği, 4 verimlilik çekirdeği, 64 grafik çekirdeği ve 128GB toplam bellek gibi rekor parametrelere ulaşıyor.

Mac Studio tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 16 sa. önce eklendi

2.5TB/s bant genişliği sunan yonga UltraFusion mimarisi ile çok verimli bir şekilde birbirine bağlanıyor. İnternete sızdırılan ilk benchmark skorları Intel Xeon W işlemcileri bile geride bıraktığını gösteriyor.

Geekbench 5 skorlarına göre Apple M1 Ultra tek çekirdekte 1793, çok çekirdekte 24055 puan alıyor. 28 çekirdekli Intel Xeon W barındıran Mac Pro ise tek çekirdekte 1152, çok çekirdekte 19951 puana ulaşabiliyor. Yine Apple M1 Max yongası tek çekirdekte 1739, çok çekirdekte 11680 puan alıyor.

Tam Boyutta Gör

Grafik tarafında ise AMD Radeon Pro W6900X grafik hızlandırıcı barındıran Mac Pro modeline göre yüzde 80 daha iyi bir performans yakalanıyor. 18 adet 8K ProRes 422 yayını ise dünyada herhangi bir bilgisayarda mevcut değil.

Apple M1 ile birlikte zaten tek çekirdekte Apple önemli bir başarı yakalamıştı. Çekirdek sayısı arttıkça skorlar da tavan yapmaya başladı. Yeni Mac Studio modelinin satışa çıkması ile birlikte gerçek hayat testlerine daha yakından bakabileceğiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.