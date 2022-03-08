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    Apple en yeni ürünlerini tanıtıyor: iPhone SE, iPad Air 5 ve dahası...

    Mac mini evrim geçirdi: İşte yeni Mac Studio

    Yeni Mac Studio modeli Mac mini modelinin evrim geçirmiş hali gibi duruyor. En yeni Apple M1 işlemciler ile donatılarak iş istasyonlarına bile kafa tutar hale gelmiş. 
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    Mac Studio 2022
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    Apple’ın Peek Performance adındaki Bahar etkinliğinde Mac ailesi de performanstan nasibini aldı. Apple M1 yonga setini geliştirici tarzında da olsa ilk kullanan ürün durumundaki Mac mini önemli bir güncelleme alıyor.

    Mac Studio özellikleri ve fiyatı

    Yeni Mac Studio bir süredir internete sızdırılan Apple’ın yeni ürünü. Aslında Mac mini modeline bir ayrım yapıldı diyebiliriz. Mac Studio artık daha güçlü işlemciler ve biraz daha uzun bir kasa yapısıyla ağabey konumuna geçiyor.

    Mac Studio firmanın yeni Apple M1 Max ve Apple M1 Ultra yonga setleriyle destekleniyor. Böylece Mac Pro modeline bile kafa tutacak bir performansa ulaşabiliyor. En tepede 20 işlemci çekirdeği ve 64 grafik çekirdeği, ayrıca 128GB toplam bellek ve 2.5TB/s bant genişliği sunuyor.

    Genişleme yuvaları tarafında Thunderbolt 3, USB Tip-C, SD kart yuvası, HDMI ve 3.5mm jak girişi yer alıyor. 4 adede kadar Pro Display XDR monitör bağlamak mümkün. Cihaz 128GB bellek ve 8TB depolamaya kadar seçenekler sunacak. Mac Studio 35999TL ve 69999TL olarak iki seçenek halinde geliyor. 

    Yeni Mac Studio
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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    epiques 5 saat önce

    şu yorumlara bak bizim haine korkağa ihtiyacımız yok hepsi bizde var zaten..

    alex59 2 gün önce

    Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.

    alfa-x 5 gün önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 6 gün önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 6 gün önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 6 gün önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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