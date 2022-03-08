Mac mini evrim geçirdi: İşte yeni Mac Studio

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Apple’ın Peek Performance adındaki Bahar etkinliğinde Mac ailesi de performanstan nasibini aldı. Apple M1 yonga setini geliştirici tarzında da olsa ilk kullanan ürün durumundaki Mac mini önemli bir güncelleme alıyor.

Mac Studio özellikleri ve fiyatı

Yeni Mac Studio bir süredir internete sızdırılan Apple’ın yeni ürünü. Aslında Mac mini modeline bir ayrım yapıldı diyebiliriz. Mac Studio artık daha güçlü işlemciler ve biraz daha uzun bir kasa yapısıyla ağabey konumuna geçiyor.

Apple M1 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri 43 dk. önce eklendi

Mac Studio firmanın yeni Apple M1 Max ve Apple M1 Ultra yonga setleriyle destekleniyor. Böylece Mac Pro modeline bile kafa tutacak bir performansa ulaşabiliyor. En tepede 20 işlemci çekirdeği ve 64 grafik çekirdeği, ayrıca 128GB toplam bellek ve 2.5TB/s bant genişliği sunuyor.

Genişleme yuvaları tarafında Thunderbolt 3, USB Tip-C, SD kart yuvası, HDMI ve 3.5mm jak girişi yer alıyor. 4 adede kadar Pro Display XDR monitör bağlamak mümkün. Cihaz 128GB bellek ve 8TB depolamaya kadar seçenekler sunacak. Mac Studio 35999TL ve 69999TL olarak iki seçenek halinde geliyor.

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