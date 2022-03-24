Apple M1 Ultra kalelerini bir bir kaybediyor

Tam Boyutta Gör

Hem Apple’ın hem de masa üstü dünyasının en dikkat çekici işlemcisi olarak tanıtılan Apple M1 Ultra, tanıtımdaki karşılaştırmalar ile adeta bir ütopya oluşturmuştu. GeForce RTX 3090 ve Intel Core i9-12900K gibi sistemlere göre belirli senaryolarda tozu dumana katan Apple M1 Ultra gerçek hayat testlerinde kalelerini kaybetmeye başladı.

Apple M1 Ultra ne kadar güçlü?

Özellikle Geekbench 5 testlerinde Apple M1 Ultra önemli başarılara imza atıyor. Ne var ki Cinebench 23 testlerinde bu başarıları tekrarlayamamış ve son dönem masa üstü işlemcilerin gerisinde kalmıştı.

Apple M1 Ultra ne kadar iyi? 2 hf. önce eklendi

Passmark testlerinde de Apple M1 Ultra sıranın en aşağısına doğru inmeye başladı. Passmark - CPU Mark testlerinde Ryzen Threadripper PRO 5995WX liderliği kimselere bırakmıyor. Sonrasında AMD Milan EPYC işlemciler geliyor. AMD bu listede ağırlıklı iken Intel Xeon Gold ve Platinum işlemciler de yer yer kendisini gösteriyor. Apple M1 Ultra ise Threadripper PRO 5945WX ve Xeon Gold 6345 işlemcilerinin gerisinde yer alıyor.

Tam Boyutta Gör

Passmark tek çekirdek testlerinde ise Intel Core i9-12900KF işlemcisi lider durumda. Apple M1 Ultra ise Intel Core i7-12700 ve Intel Core i5-12600K işlemcileri ile başabaş bir mücadele sergiliyor. Elbette bu sonuçlar Apple M1 Ultra’nın başarısını gölgelemeyecektir ancak gerçek hayat testleri ile masa üstü odaklı testlerin çok daha farklı tablolar çizdiğini görmüş olduk.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.