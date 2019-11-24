Apple Music mağazalara özel listeler hazırlayacak

Yıllardır fiziksel mağazalarda çalınan müziklerin telif hakları nedeniyle gündeme geldiğini okuyoruz. Müşterilerin alışveriş tecrübelerini etkilediği düşünülen müzik yayınları bu bakımdan sürekli tercih ediliyor. İşletmelere müzik hizmeti sunan pek çok platform mevcut. Apple Music bunlardan birisi.

Apple Music Business neler sunuyor?

Apple Music Business olarak tanımlanan yeni özellik; satış mağazalarına ve işletmelere yönelik olarak hazırlanmış şarkılar veya şarkı listeleri barındırıyor. Böylece mağaza sahiplerinin uygun müzik arama derdi ortadan kalkıyor.

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Apple yeni özelliği için PlayNetwork platformuyla iş birliği yapmış. PlayNetwork hali hazırda işletmelere özel müzik yayınları lisanslayan bir platform. İkilinin 2018 yılından bu yana beraber çalıştığı ve 6 aylık bir test sürecinin de gerçekleştirildiği ifade ediliyor.

Apple Music Business özelliğinde Apple’ın lisanslı müziklerinin kullanılmadığı aksine PlayNetwork platformunun lisanslı müziklerinin yer aldığı ifade ediliyor. Apple sadece platform üzerinden bu müziklerin yayınını yapmış olacak.

Apple’ın burada kazancı ise mağazada müzikleri dinleyen ve logoyu listelerde gören müşterilerin Apple Music hizmetine abone olmak istemesi olacak. Bu durumda işletmeye de bir referans ücreti ödeneceği ifade ediliyor.

https://www.ubergizmo.com/2019/11/apple-music-business-launched/