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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple parmak izi verisi toplayan uygulamaları reddetmeye başladı

    Teknoloji devi Apple, artık kullanıcıların parmak izi verilerini toplamak için üçüncü taraf SDK'ları kullanan uygulamaları reddediyor. Binlerce uygulama bu durumdan etkilenecek.
    02 Nisan 2021, 13:30 (1 hf.)
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    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple parmak izi verisi toplayan uygulamaları reddetmeye başladı
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    Forbes'tan gelen yeni bir rapora göre Apple, şirketin iOS 14.5'ten itibaren uyguladığı Uygulama İzleme Şeffaflığı kurallarına uymayan uygulama güncellemelerini reddetmeye başladı.

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    Fransız ulaşım şirketi olan Heetch'in ürün müdürü Aude Boscher bir Slack kanalında "Uygulamamız Apple'ın uygulama incelemecisi tarafından reddedildi ve MMP SDK'yı parmak izi kimliği oluşturmakla suçladı," diyor. "Başkalarının şikayet ettiğini gördüm... bu yüzden yakında senin başına de gelebilir!" dedi.

    Apple'ın başta parmak izi verileri olmak üzere kullanıcıların diğer önemli verilerini, üçüncü taraf SDK'larla toplayan şirketlere gönderdiği mesaj ise şu şekilde:

    "Uygulamanız kullanıcıyı izlemek için benzersiz bir tanımlayıcı oluşturmak üzere algoritmik olarak dönüştürülmüş cihaz ve kullanım verilerini kullanıyor. Uygulamanız tarafından toplanan cihaz bilgileri aşağıdakilerden bazılarını içerebilir: NSLocaleAlternateQuotationBeginDelimiterKey, NSTimeZone, NSLocaleGroupingSeparator, NSLocaleDecimalSeparator ..."

    Apple parmak izi verisi toplayan uygulamaları reddetmeye başladı
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    Adjust yazılım kitini kullanan uygulamalar etkileniyor

    Mobil pazarlama analisti Eric Seufert'e göre ise bu soruna, mobil ölçüm şirketi olan Adjust'tan bir yazılım geliştirme kiti neden oluyor. Bu durumda da Apple'ın yeni kuralı binlerce uygulamayı etkileyecek. Zira Adjust, web sitesinde yazılım kitinin "50.000'den fazla uygulama" tarafından kullanıldığı belirtiyor ve AppFigures'a göre, App Store'daki uygulamaların %18'i ve Google Play'deki uygulamaların %11'i Adjust'ı kullanıyor. Adjust artık CPU tipi, telefon belleği, pil durumu ve şarj durumu gibi bilgilere erişen kodu kaldırmak için SDK'sını güncelledi, böylece Adjust'ın daha önce reddedilen uygulamaları, güncellenmiş SDK'yı kullanırlarsa artık yeniden değerlendirilebilecekler.

    Apple, iOS 14.5'i ne zaman piyasaya süreceğini henüz açıklamadı. Bununla birlikte, şimdiye kadar altı beta çıktı ve yazılımın ilkbaharda piyasaya sürülmesi planlanıyor.



    https://appleinsider.com/articles/21/04/02/apple-reportedly-rejecting-apps-built-with-sdks-that-incorporate-device-fingerprinting
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    B BordoBereliReyiz (Bordo Bereliye Laf ettinq qörem bacini s--) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    yaaaaa su ingilizce'yi adam akilli ogrenin allah askina.

    burda bahsedilen fingerprint senin o sandigin parmak izi degil. bir de gitmis touch id gorseli koymus. inanilmaz :D hayir icerigi de mi okumuyorsunuz. context'i okusan zaten anlayacaksin.

    burda bahsedilen fingerprint senin app'i kullanirken biraktigin izler. hangi google bir suru data takip edip, sana dun aradigin urunun reklamini bugun karsina getiriyor ya, bu o fingerprint iste.

    idfa deprecation diye bir arataydin editor kardes.

    touch id ve face id data'lari zaten istesen de erisemiyorsun. apple buna izin vermiyor. hatta bunlar apple sunucularina bile gitmiyor. sadece cihazlarda tutuluyor.
    yaaaaa su ingilizce'yi adam akilli ogrenin allah askina. burda bahsedilen fingerprint senin o sandigin parmak izi degil. bir de gitmis touch id gorseli k...
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    lionessciri (Kadir ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    O parmak izi bu parmak izi değil yalnız.
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    B BordoBereliReyiz (Bordo Bereliye Laf ettinq qörem bacini s--) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    yaaaaa su ingilizce'yi adam akilli ogrenin allah askina.

    burda bahsedilen fingerprint senin o sandigin parmak izi degil. bir de gitmis touch id gorseli koymus. inanilmaz :D hayir icerigi de mi okumuyorsunuz. context'i okusan zaten anlayacaksin.

    burda bahsedilen fingerprint senin app'i kullanirken biraktigin izler. hangi google bir suru data takip edip, sana dun aradigin urunun reklamini bugun karsina getiriyor ya, bu o fingerprint iste.

    idfa deprecation diye bir arataydin editor kardes.

    touch id ve face id data'lari zaten istesen de erisemiyorsun. apple buna izin vermiyor. hatta bunlar apple sunucularina bile gitmiyor. sadece cihazlarda tutuluyor.
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    İ izleyici7 4 gün ( Mesaj Silindi ) BordoBereliReyiz
    Sabah sabah iyi güldürdün sende kardeş tmm haklısın haberin yanlış yapmışlar ona lafım yok sen haklısın ama Apple kendi sunucularında bile saklamıyor dedin ya altıma edecektim gülmekten😅 afedersin ama Apple saat kaçta nereden sipariş ne verdin internetten onun bile kaydını tutuyor sen neyin kafasındasın😅
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    _turbo_ (kemal reis) 4 gün ( Mesaj Silindi ) BordoBereliReyiz
    Editor ayak izi yerine parmak izi anlamis.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bu haberde çeviri hatası olmuş, kaynakta parmak izi verisinin adı bile geçmiyor. zaten uygulamaların touch id ve face id verilerine de yalnızca doğrulandı ya da doğrulanmadı şeklinde erişimi var.
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    T teknomani39 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Sadece kendilerimi toplayacaklar :)
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    S s. paul jobs (Furkan URHAN) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) teknomani39
    Zoom gibi meeting işlevi gören uygulama neden parmak izi verisi izni ister? Reddetmeme rağmen nasıl erişebiliyor? En iyisi kimse erişmesin hocam .d
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