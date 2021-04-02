Apple parmak izi verisi toplayan uygulamaları reddetmeye başladı

Tam Boyutta Gör

Forbes'tan gelen yeni bir rapora göre Apple, şirketin iOS 14.5'ten itibaren uyguladığı Uygulama İzleme Şeffaflığı kurallarına uymayan uygulama güncellemelerini reddetmeye başladı.

Ayrıca Bkz. "Siri artık varsayılan olarak kadın sesine sahip olmayacak: İki yeni seçenek eklendi"

İlginizi Çekebilir

Akıllı telefonlar verilerimizi her 4.5 dakikada bir paylaşıyor

Fransız ulaşım şirketi olan Heetch'in ürün müdürü Aude Boscher bir Slack kanalında "Uygulamamız Apple'ın uygulama incelemecisi tarafından reddedildi ve MMP SDK'yı parmak izi kimliği oluşturmakla suçladı," diyor. "Başkalarının şikayet ettiğini gördüm... bu yüzden yakında senin başına de gelebilir!" dedi.

Apple'ın başta parmak izi verileri olmak üzere kullanıcıların diğer önemli verilerini, üçüncü taraf SDK'larla toplayan şirketlere gönderdiği mesaj ise şu şekilde:

"Uygulamanız kullanıcıyı izlemek için benzersiz bir tanımlayıcı oluşturmak üzere algoritmik olarak dönüştürülmüş cihaz ve kullanım verilerini kullanıyor. Uygulamanız tarafından toplanan cihaz bilgileri aşağıdakilerden bazılarını içerebilir: NSLocaleAlternateQuotationBeginDelimiterKey, NSTimeZone, NSLocaleGroupingSeparator, NSLocaleDecimalSeparator ..."

Tam Boyutta Gör

Adjust yazılım kitini kullanan uygulamalar etkileniyor

Mobil pazarlama analisti Eric Seufert'e göre ise bu soruna, mobil ölçüm şirketi olan Adjust'tan bir yazılım geliştirme kiti neden oluyor. Bu durumda da Apple'ın yeni kuralı binlerce uygulamayı etkileyecek. Zira Adjust, web sitesinde yazılım kitinin "50.000'den fazla uygulama" tarafından kullanıldığı belirtiyor ve AppFigures'a göre, App Store'daki uygulamaların %18'i ve Google Play'deki uygulamaların %11'i Adjust'ı kullanıyor. Adjust artık CPU tipi, telefon belleği, pil durumu ve şarj durumu gibi bilgilere erişen kodu kaldırmak için SDK'sını güncelledi, böylece Adjust'ın daha önce reddedilen uygulamaları, güncellenmiş SDK'yı kullanırlarsa artık yeniden değerlendirilebilecekler.

Apple, iOS 14.5'i ne zaman piyasaya süreceğini henüz açıklamadı. Bununla birlikte, şimdiye kadar altı beta çıktı ve yazılımın ilkbaharda piyasaya sürülmesi planlanıyor.

https://appleinsider.com/articles/21/04/02/apple-reportedly-rejecting-apps-built-with-sdks-that-incorporate-device-fingerprinting

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.