Apple, yardım çağrılarına sessiz kalmadı: Rusya'daki online satışlarını durdurdu

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Geçtiğimiz hafta Ukrayna başbakan yardımcısı Mykhailo Fedorov, Rusya'daki Apple ürünlerinin satışının durdurulması için Apple CEO'su Tim Cook'a mektup göndermişti. Mektupta "Bütün dünya, yaptırımlar uygulayarak saldırıları püskürtüyor, 2022 modern teknolojisi belki de tanklara, çoklu roketatarlara ve füzelere en iyi cevaptır.’’ sözlerine yer verdi.

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Ukrayna başbakan yardımcısı Mykhailo Fedorov'un yardım çağrılarından sonra Apple CEO'su Tim Cook, ''Ukrayna'daki durumla derinden ilgileniyorum. Oradaki ekiplerimiz için elimizden geleni yapıyoruz ve yerel insani yardım çabalarını destekleyeceğiz. Zarara uğrayan insanları düşünüyorum ve barış isteyen herkese katılıyorum." ifadelerini paylaştı.

Rusya'da Apple'ın online satışları durduruldu

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın tüm hızıyla devam etmesinden dolayı Apple, bugün itibariyle Rusya'daki tüm online satışlarını durdurdu. Alıcılar, Rusya'daki internet mağazasından alışveriş yapmaya çalışırken alışveriş sepetine bir ürün eklediklerinde "teslimat yapılamıyor" ifadesiyle karşılaşıyorlar. Fedorov, bu olaydan sonra yardım çağrılarına kulak veren Tim Cook'a teşekkürlerini iletti.

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Apple, Rusya'daki online satışlarını durdurdu