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    Apple Silicon işlemcili Mac cihazlara Microsoft OneDrive desteği geliyor

    Microsoft, yeni yayınladığı güncelleme ile Apple Silicon işlemcili Mac bilgisayarlarına güzel bir özelliği kullanıma sunuyor. Yeni gelen güncelleme ile OneDrive'a Apple Silicon desteği geliyor.

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    Microsoft OneDrive'a Apple Silicon desteği geldi

    Microsoft'un senkronizasyon uygulaması OneDrive, önceden tüm Apple Silicon destekli Mac cihazlarda Rosetta 2 emülatörü ile çalışmaktaydı. Rosetta 2, Intel işlemcili Mac'lerde çalışan uygulamaların Apple Silicon destekli Mac'lerde de çalışabilmesini sağlıyordu. Ancak emülatör kullanmak uygulamanın performansının yavaşlamasına sebep oluyordu.

    Microsoft, herhangi bir emülatöre ihtiyaç kalmadan OneDrive'ın Apple Silicon destekli Mac bilgisayarlarda da çalışabilmesi için 2021 yılında yerel bir sürümü test ediyordu. 2021'in sonuna kadar test aşamalarının bitip uygulamanın güncel halinin kullanıma sunulması beklenirken ufak gecikmeler yaşandı. Ancak Microsoft gecikmelere rağmen sözünü tutarak güncellemeyi bu hafta yayınladı.

    OneDrive'a Apple Silicon desteği geliyor

    Microsoft OneDrive'a Apple Silicon desteği geldi
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    Microsoft, bulut tabanlı depolama hizmeti OneDrive için 22.022 sürüm numaralı bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme ile uzun zamandır beklenen Apple Silicon desteği uygulamaya geliyor. Böylece OneDrive'ın macOS uygulaması, M1, M1 Pro ve M1 Max işlemcili Mac’lerde daha iyi bir performansla çalışacak. 

    Bulut depolama uygulaması OneDrive, ilk kayıt yaptırdığınız zaman size 5 GB'lık depolama alanını ücretsiz bir şekilde veriyor. Bilgisayarınzdaki resim, ses, video, belge gibi birçok veriyi bu uygulamada saklayarak bilgisayarınızda yer açabilirsiniz.

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    Yeni nesil Ford Ranger Raptor tanıtıldı

    Darkfield 2 gün önce

    Çarpıştığında raptorluğu kalacak mı bakalım :)

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