Windows 11 22H2 güncellemesiyle gelecek olan yenilikler

Microsoft bir süredir Windows 11 için büyük güncelleme paketi olarak bilinen 22H2 ya da diğer adıyla Sun Valley 2 üzerinde çalışıyor. Büyük özellik güncellemesi ile birlikte işletim sistemine yeni özellikler, arayüz iyileştirmeleri ve çok daha fazlası entegre edilecek. Microsoft hali hazırda 22H2 ile gelecek olan güncellemeleri Insider programı kapsamında test ediyor.



Windows 11 22H2 güncellemesi ne zaman çıkacak?

Microsoft, Windows 11 için planlanan 22H2 güncellemesini bu yılın ikinci yarısında çıkaracak. Kaynaklar 22H2 sürümünün Windows 11 22621 derleme numarasıyla nihai versiyona ulaşacağını aktarıyor. Microsoft’un bu güncellemeyi Eylül veya Ekim aylarında kullanıcılara sunması bekleniyor.



Windows 11 22H2 güncellemesiyle gelen yenilikler

Microsoft’un 22H2 güncellemesiyle birlikte devrimsel yenilikler getirmesini beklemeyin zira Windows 11’de halihazırda pek çok eksik bulunuyor. Microsoft’un Windows 11 ile birlikte daha modern tasarım anlayışına geçmesiyle işletim sisteminde bulunan eski arabirimlerin yenilenmesi gerekiyor. İlk hedef bunların modernizasyonu olacak. Ayrıca işletim sisteminde bazı özelliklerin ismi değiştirilecek. Örneğin, Odaklanma Yardımı, Rahatsız Etme olarak adlandırılarak Bildirim Merkezine entegre edilecek. Bunun gibi irili ufaklı bir takım değişiklik olacak. Bunların hepsinden bahsetmek yerine sizlere daha büyük yenilikleri aktarmaya çalışacağız.



Başlat Menüsü

Microsoft, Windows 11 ile birlikte Başlat menüsünü tekrar elden geçirdi fakat önceki sürümlerde olan kullanışlı bazı özellikleri de kaldırdı. Windows 10’da bulunan Başlat menüsünde kullanıcıların alıştığı klasör oluşturma ve sabitlenmiş uygulama bölümünün boyutunu arttırma gibi özellikler Windows 11’e getiriliyor. Ayrıca Başlat’ı kişiselleştirmek için Ayarlar’da yeni bir bölüm oluşturuldu.



Görev Çubuğu

22H2 sürümüyle birlikte Microsoft, önceki Windows sürümlerinde olan ama Windows 11’de kaldırılan bir diğer özelliği geri getiriyor. Artık kullanıcılar Görev Çubuğuna sürükle-bırak özelliğini kullanabilecek.



Yeni Görev Yöneticisi

Microsoft, beklendiği gibi Görev Yöneticisini de revize ediyor. Tasarımsal olarak daha modern bir görünüşe kavuşturulacak olan araç, yetenek anlamında herhangi bir değişiklik getirmiyor. İşlemler, Performans ve Başlangıç gibi sıkça kullanılan sekmeler Görev Yöneticisinin sol sütununda dikey olarak konumlandırılmış durumda.



Ayarlar

Windows’un yeni sürümüyle birlikte Ayarlar uygulamasında da düzenlemelere gidiliyor. Hesaplar alanında artık Microsoft 365 aboneliği detaylarına hızlıca erişilebilecek. Aynı zamanda burada Aile Güvenliği sayfası getiriliyor. Bu sayede ilgili ayarlara hızlı bir erişim imkanı sunuluyor. Öte yandan Windows Update, güncellemeleri hemen yüklemek yerine enerji tüketimini göz önüne alarak yükleme işlemlerini zamanlayabiliyor.



Dosya Gezgini

Microsoft, Dosya Gezgini üstünde yaptığı yenilikler ile daha derli toplu bir masaüstü düzeni sunuyor. Getirilen yenilikler ile birlikte Dosya Gezgini, bir web tarayıcısı gibi sekmeler yeteneğine sahip oluyor, bu sayede açılan yeni sekmeler tek bir yerde toplanıyor. Ayrıca sol taraftaki erişim menüsü daha kullanışlı ve daha temiz bir yapıya bürünüyor. Dosya Gezgininin sağ üstünde ise OneDrive simgesi yer alıyor. Buradan eşitleme durumu, toplam kapasite ve ayarlar gibi hızlı erişim seçenekleri gösteriliyor. Yerel dosyalarınızın OneDrive’da hızlıca paylaşmanızı mümkün kılan bu özellik oldukça kullanışlı duruyor. Yine Dosya Gezginini açtığınızda görünen sabitlenmiş klasörler bölümüne artık istediğiniz dosya veya uygulamayı ekleyebilirisiz.



Yeni uygulama: Clipchamp

Windows 11 22H2 birlikte Clipchamp adından yeni bir video düzenleme uygulaması işletim sistemine entegre ediliyor. Temel düzeyde ücretsiz bir şekilde video düzenlemenize yarayan Clipchamp’in 1080p ve daha fazla edit araçlarına erişmek için bir abonelik sistemi ile gelmesi bekleniliyor.



Yeni dokunmatik ekran hareketleri

Tablet veya dokunmatik ekrana sahip Windows 11 cihazları için Microsoft yeni ve kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hedefleyen hareket eylemlerini sisteme ekliyor. Kullanıcılar Başlat’a ulaşmak için ekranın altından yukarıya, hızlı ayarlara erişmek için ekranın sağından soluna kaydırabilir. Açık uygulamaları simge durumuna küçültmek için üç parmakla aşağıya kaydırma yapılabilecek. Ayrıca uygulamalar arasında geçiş yapmak için yine üç parmakla sağa veya sola kaydırma hareketi yapılabiliyor.



Tüm bunların yanında Microsoft, Windows 11'in 22H2 güncellemesinde daha pek çok yenilik ve özelliği getirecek. Gelen özelliklerin bir kısmı Windows 11'in kararlılığına odaklanırken bir kısmı ise kulanılabilirliğini artırmaya yönelik olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Windows 11 22H2 güncellemesiyle gelecek olan yenilikler