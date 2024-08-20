Tam Boyutta Gör Başta Hindistan’da yalnızca eski iPhone modelleri üretiliyordu ve bu, aslında ithalat vergisinden kaçınmak için yapılıyordu. Ülkede yakın zamanda iPhone üretimi genişletildi ve iPhone 15 gibi daha yeni modeller de üretilmeye başlandı. Bloomberg’e göre Apple üretimi daha da genişletmeyi planlıyor; Hindistan ilk kez, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max gibi üst seviye modelleri üretecek.

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iPhone 16 Pro Max, Hindistan'da üretilecek

Bildirildiğine göre Hindistan, iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max’i hemen üretmeyecek. Modeller bir süre Çin’de üretilmeye devam edecek. Ancak piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra Apple, Hindistan’da üretime başlayacak. Yeni iPhone’ları hem Hindistan içinde satış hem de dünya geneline göndermek için üretecek.

Apple, son yedi yıldır Hindistan'da iPhone üretiyor. Bu yılın başlarında yayınlanan bir rapora göre Hindistan, toplam iPhone üretiminin %14'ünü oluşturuyor. Bu rakamın önümüzdeki yıl %25'e çıkması bekleniyor. Apple'ın ayrıca iPhone 17 üretimini Hindistan'da başlatacağı söyleniyor.

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Apple tarihinde bir ilk: iPhone 16 Pro, Hindistan'da üretilecek