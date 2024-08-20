Apple tarihinde bir ilk: iPhone 16 Pro, Hindistan'da üretilecek

iPhone 16 Pro Max, Hindistan'da üretilecek
Bildirildiğine göre Hindistan, iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max’i hemen üretmeyecek. Modeller bir süre Çin’de üretilmeye devam edecek. Ancak piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra Apple, Hindistan’da üretime başlayacak. Yeni iPhone’ları hem Hindistan içinde satış hem de dünya geneline göndermek için üretecek.
Apple, son yedi yıldır Hindistan'da iPhone üretiyor. Bu yılın başlarında yayınlanan bir rapora göre Hindistan, toplam iPhone üretiminin %14'ünü oluşturuyor. Bu rakamın önümüzdeki yıl %25'e çıkması bekleniyor. Apple'ın ayrıca iPhone 17 üretimini Hindistan'da başlatacağı söyleniyor.Kaynakça https://appleinsider.com/articles/24/08/20/india-will-assemble-iphone-16-pro-iphone-16-pro-max-for-the-first-time https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-20/apple-s-first-made-in-india-iphone-pro-models-coming-this-year Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.