Apple, iPhone 16 üretimini 10 milyon azalttı

Kuo'nun raporuna göre, kesintilerin çoğu standart iPhone 16 modellerini etkiliyor. iPhone 16 Pro modelleri ise daha gelişmiş ekranlar ve kameralar sunduğu için tüketiciler arasında daha fazla ilgi görmeye devam ediyor.
iPhone 16 siparişlerinde kesinti
“Buna bağlı olarak, 2024'ün ikinci yarısında iPhone 16 üretimi için tahminler 84 milyon adede düştü,” diyen Kuo, önceki tahminlerinin yaklaşık 88 milyon olduğunu vurguladı. Analist, Apple’ın ortaklarının bu yılın son çeyreğinde 80 milyon iPhone üreteceğini, bunun geçen yılın aynı dönemindeki 84 milyonluk üretime göre düşüş anlamına geldiğini belirtti. Ayrıca, 2025’in ilk çeyreğinde 45 milyon, ikinci çeyreğinde ise 39 milyon iPhone üretileceğini tahmin ediyor. Bu sayılar, önceki yıl sırasıyla 48 milyon ve 41 milyon olmuştu.
Kuo aynı zamanda iPhone gelirlerinin 2025'in ilk yarısında baskı altına gireceğini belirtti. Bunun nedenleri arasında yıllık bazda sevkiyat düşüşü ve daha az avantajlı bir ürün karışımı yer alıyor. Özellikle, Aralık ayında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone SE 4 modelinin de bu durumu etkilemesi öngörülüyor.
Kuo, Apple’ın yapay zeka alanındaki başarı potansiyeline de değinerek, "Apple’ın cihaz içi yapay zekada en iyi konuma sahip olduğuna inanıyorum ve uzun vadede Apple Intelligence’ın popüler bir ücretli hizmet olacağı konusunda eminim" dedi. Apple Intelligence’ın, önümüzdeki hafta iOS 18.1 güncellemesiyle beta sürümünde kullanıcılara sunulması bekleniyor. Bu yeni özellik, iPhone 16 ve bir önceki yılın iPhone 15 Pro modelleri tarafından desteklenecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu