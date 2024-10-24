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    Anlık Bildirim

    Apple, iPhone 16 üretimini 10 milyon azalttı

    Görünüşe göre Apple, iPhone 16 serisinde istediği talebi görmekte zorlanıyor. Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre firma, iPhone 16 üretimini 10 milyon adet azalttı.
    Apple, iPhone 16 üretimini 10 milyon azalttı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Apple, iPhone 16 üretiminde 10 milyon adetlik kesinti yaparken, bu gelişmenin ardından şirketin hisseleri Çarşamba günü yaklaşık yüzde 2 oranında değer kaybetti. Ünlü tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo, bu kesintinin özellikle 2024'ün son çeyreği ve 2025'in ilk yarısını kapsadığını belirtti.

    Kuo'nun raporuna göre, kesintilerin çoğu standart iPhone 16 modellerini etkiliyor. iPhone 16 Pro modelleri ise daha gelişmiş ekranlar ve kameralar sunduğu için tüketiciler arasında daha fazla ilgi görmeye devam ediyor.

    iPhone 16 siparişlerinde kesinti

    “Buna bağlı olarak, 2024'ün ikinci yarısında iPhone 16 üretimi için tahminler 84 milyon adede düştü,” diyen Kuo, önceki tahminlerinin yaklaşık 88 milyon olduğunu vurguladı. Analist, Apple’ın ortaklarının bu yılın son çeyreğinde 80 milyon iPhone üreteceğini, bunun geçen yılın aynı dönemindeki 84 milyonluk üretime göre düşüş anlamına geldiğini belirtti. Ayrıca, 2025’in ilk çeyreğinde 45 milyon, ikinci çeyreğinde ise 39 milyon iPhone üretileceğini tahmin ediyor. Bu sayılar, önceki yıl sırasıyla 48 milyon ve 41 milyon olmuştu.

    Kuo aynı zamanda iPhone gelirlerinin 2025'in ilk yarısında baskı altına gireceğini belirtti. Bunun nedenleri arasında yıllık bazda sevkiyat düşüşü ve daha az avantajlı bir ürün karışımı yer alıyor. Özellikle, Aralık ayında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone SE 4 modelinin de bu durumu etkilemesi öngörülüyor.

    Kuo, Apple’ın yapay zeka alanındaki başarı potansiyeline de değinerek, "Apple’ın cihaz içi yapay zekada en iyi konuma sahip olduğuna inanıyorum ve uzun vadede Apple Intelligence’ın popüler bir ücretli hizmet olacağı konusunda eminim" dedi. Apple Intelligence’ın, önümüzdeki hafta iOS 18.1 güncellemesiyle beta sürümünde kullanıcılara sunulması bekleniyor. Bu yeni özellik, iPhone 16 ve bir önceki yılın iPhone 15 Pro modelleri tarafından desteklenecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 10 saat önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 6 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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