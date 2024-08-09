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    iPhone 16 üretimi hızlandırıldı: Foxconn, 50.000 yeni işçi aldı

    iPhone 16 üretiminin tam kapasiteye ulaştığı ve Foxconn'un en büyük montaj tesisine 50.000 işçi daha aldığı söyleniyor. Peki Apple, Foxconn'da çalışan işçiler için ne kadar ödüyor?
    foxconn iphone 16 üretimi 50.000 işçi Tam Boyutta Gör
    Koreli yayın kuruluşu Business Korea'ya göre, Apple'ın Çin'deki en büyük iPhone üreticisi olan Foxconn, fabrikaya 50.000 yeni işçi aldı. Bu hareket, Apple’ın iPhone 16 için beklediği yüksek talebi karşılamak için. Daha önce de Apple'ın 100 milyondan fazla iPhone 16 telefonu satmayı beklediği için çip siparişlerini artırdığı iddia edilmişti.

    Foxconn, Apple’ın en büyük montajcısı konumunda ve Çin'in Zhengzhou şehrindeki tek bir üretim tesisi, küresel üretimin yaklaşık %80’ini oluşturuyor. iPhone üretimi Ağustos ayında hızlandığından Foxconn, her yıl Temmuz ayında mevsimlik işçi alımına başlıyor. Yeni bir rapor, iPhone 16 üretimi için fabrikanın 50.000 yeni işçi işe aldığını söylüyor.

    Saatlik ücret 3,49 dolar!

    Foxconn, Temmuz ayı sonlarında büyük iş sitelerinde ve sosyal ağ hizmetleri platformlarında iş ilanı yayınladı ve saatlik ücreti 25 yuana (3.49 dolar) kadar artırdı. Ayrıca bir ay önce 6000 yuan (836 dolar) olan prim teklifini de 7500 yuana (1046 dolar) yükseltti.

    Apple, bu yıl Apple Intelligence’ın da katkısıyla iPhone 16 serisine talebin yüksek olmasını bekliyor. Apple Intelligence yapay zeka özelliklerine erişecek mevcut modeller iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max olduğundan bu yıl çok daha fazla kişinin model değiştirmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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