iPhone 16 üretimi hızlandırıldı: Foxconn, 50.000 yeni işçi aldı

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Tam Boyutta Gör Koreli yayın kuruluşu Business Korea'ya göre, Apple'ın Çin'deki en büyük iPhone üreticisi olan Foxconn, fabrikaya 50.000 yeni işçi aldı. Bu hareket, Apple’ın iPhone 16 için beklediği yüksek talebi karşılamak için. Daha önce de Apple'ın 100 milyondan fazla iPhone 16 telefonu satmayı beklediği için çip siparişlerini artırdığı iddia edilmişti.

Apple, iPhone 16 ekranlarının seri üretimini hızlandırdı 1 gün önce eklendi

Foxconn, Apple’ın en büyük montajcısı konumunda ve Çin'in Zhengzhou şehrindeki tek bir üretim tesisi, küresel üretimin yaklaşık %80’ini oluşturuyor. iPhone üretimi Ağustos ayında hızlandığından Foxconn, her yıl Temmuz ayında mevsimlik işçi alımına başlıyor. Yeni bir rapor, iPhone 16 üretimi için fabrikanın 50.000 yeni işçi işe aldığını söylüyor.

Saatlik ücret 3,49 dolar!

Foxconn, Temmuz ayı sonlarında büyük iş sitelerinde ve sosyal ağ hizmetleri platformlarında iş ilanı yayınladı ve saatlik ücreti 25 yuana (3.49 dolar) kadar artırdı. Ayrıca bir ay önce 6000 yuan (836 dolar) olan prim teklifini de 7500 yuana (1046 dolar) yükseltti.

Apple, bu yıl Apple Intelligence’ın da katkısıyla iPhone 16 serisine talebin yüksek olmasını bekliyor. Apple Intelligence yapay zeka özelliklerine erişecek mevcut modeller iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max olduğundan bu yıl çok daha fazla kişinin model değiştirmesi bekleniyor.

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iPhone 16 üretimi hızlandırıldı: Foxconn, 50.000 işçi aldı!