Daha yüksek depolama alanına sahip iPhone'lar artık daha az tercih ediliyor

Daha yüksek depolamalı iPhone'lar daha az tercih ediliyor
CIRP'in raporuna göre, 2024'te iPhone 16 Pro serisini satın alanların %44'ü, 2023'te iPhone 15 Pro serisini satın alanların %48'i daha yüksek kapasiteli modelleri tercih etti. iPhone 16 ve 16 Plus'ta ise daha belirgin bir düşüş gerçekleşti. Önceki yıl iPhone 15 ve 15 Plus satın alanların %48'i daha yüksek depolamaya sahip modelleri tercih ederken, iPhone 16 ve16 Plus'ta bu oran %42'ye geriledi.
Ancak daha eski iPhone modellerinde durum tersine dönüyor. 2024'te, iPhone SE (2022), iPhone 14 ve iPhone 15 gibi önceki modelleri satın alan kullanıcıların %48'i temel depolama alanının üzerine çıkmayı tercih etti. Bir önceki sene ise bu oran %38 seviyesindeydi. Bu farklılık, kullanıcıların eski telefonlarının yetersiz kapasitesinden dolayı yeni telefon satın alırken aynı sorunu yaşamak istememelerinden kaynaklanıyor olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P