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    Daha yüksek depolama alanına sahip iPhone'lar artık daha az tercih ediliyor

    ABD'de yeni iPhone modellerini satın alan müşterilerin temel depolama alanının üstünde modelleri tercih etme oranı düştü. İşte araştırmanın sonuçları...        
    Daha yüksek depolamalı iPhone'lar artık daha az tercih ediliyor Tam Boyutta Gör
    ABD'de yeni iPhone modellerini satın alan müşterilerin temel depolama alanının üstünde modelleri tercih etme oranı düştü. Consumer Intelligence Research Partners'in (CIRP) raporu, 2023 ve 2024 yılında satın alınan iPhone'ların depolama alanı tercihlerini kıyaslıyor.

    Daha yüksek depolamalı iPhone'lar daha az tercih ediliyor

    CIRP'in raporuna göre, 2024'te iPhone 16 Pro serisini satın alanların %44'ü, 2023'te iPhone 15 Pro serisini satın alanların %48'i daha yüksek kapasiteli modelleri tercih etti. iPhone 16 ve 16 Plus'ta ise daha belirgin bir düşüş gerçekleşti. Önceki yıl iPhone 15 ve 15 Plus satın alanların %48'i daha yüksek depolamaya sahip modelleri tercih ederken, iPhone 16 ve16 Plus'ta bu oran %42'ye geriledi.

    Daha yüksek depolamalı iPhone'lar artık daha az tercih ediliyor Tam Boyutta Gör
    Görünüşe göre temel seviyede sunulan 128 GB ve 256 GB gibi kapasiteler birçok kullanıcı için yeterli görülüyor. Özellikle bulut depolamaya olan yönelim, insanların daha yüksek depolama kapasitesine olan ihtiyacını azaltmış görünüyor.

    Ancak daha eski iPhone modellerinde durum tersine dönüyor. 2024'te, iPhone SE (2022), iPhone 14 ve iPhone 15 gibi önceki modelleri satın alan kullanıcıların %48'i temel depolama alanının üzerine çıkmayı tercih etti. Bir önceki sene ise bu oran %38 seviyesindeydi. Bu farklılık, kullanıcıların eski telefonlarının yetersiz kapasitesinden dolayı yeni telefon satın alırken aynı sorunu yaşamak istememelerinden kaynaklanıyor olabilir.

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    Mantarın Başı 1 gün önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

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