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    iPhone 16 ülkemizde satışa çıktı, kuyruklar yine şaşırtmadı

    iPhone 16 serisini Türkiye’de ilk deneyimleyen olmak için tüketiciler gece geç saatlerde kuyruğa girmeye başladı. Yüksek fiyat etiketleri kimsenin gözünü korkutmadı. 
    iPhone 16 Tam Boyutta Gör
    Apple’ın ay başında düzenlediği etkinliğin ardından ön siparişe başlayan iPhone 16 modelleri, bir hafta sonra da satışlara başladı. iPhone ile özdeşleşen uzun kuyruklar yüksek fiyat etiketlerine rağmen bu yıl da gündemdeydi.

    iPhone 16 kuyrukları

    iPhone 16 serisinin çıkışına kısa bir süre kala özellikle Akasya ve Zorlu Center Apple mağazalarında kuyruklar oluştu. Yeni seriyi ilk tecrübe eden olmak için tüketiciler gece geç saatlerden itibaren kuyruğa girdi.

    Fiyatların oldukça yüksek seyretmesine rağmen kuyruğa giren tüketiciler sosyal medyada eleştirilere neden oldu. Geçen yıl iPhone 15 kuyruğunda röportaj veren bir vatandaş, telefon mağazası işlettiğini ve aldığı iPhone 15 modellerini anında 10 bin TL farkla müşterilerine sattığını belirterek gündem olmuştu. Kuyruğa giren herkesin standart tüketici olduğunu söylemek pek mümkün değil.

    iPhone 16 Türkiye fiyatı 65.000 TL’den başlıyor. iPhone 16 Plus fiyatı 74.000 TL, iPhone 16 Pro fiyatı 83.000 TL, iPhone 16 Pro Max fiyatı 100.000 TL’den başlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 4 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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