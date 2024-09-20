iPhone 16 ülkemizde satışa çıktı, kuyruklar yine şaşırtmadı

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Tam Boyutta Gör Apple’ın ay başında düzenlediği etkinliğin ardından ön siparişe başlayan iPhone 16 modelleri, bir hafta sonra da satışlara başladı. iPhone ile özdeşleşen uzun kuyruklar yüksek fiyat etiketlerine rağmen bu yıl da gündemdeydi.

iPhone 16 kuyrukları

iPhone 16 serisinin çıkışına kısa bir süre kala özellikle Akasya ve Zorlu Center Apple mağazalarında kuyruklar oluştu. Yeni seriyi ilk tecrübe eden olmak için tüketiciler gece geç saatlerden itibaren kuyruğa girdi.

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Fiyatların oldukça yüksek seyretmesine rağmen kuyruğa giren tüketiciler sosyal medyada eleştirilere neden oldu. Geçen yıl iPhone 15 kuyruğunda röportaj veren bir vatandaş, telefon mağazası işlettiğini ve aldığı iPhone 15 modellerini anında 10 bin TL farkla müşterilerine sattığını belirterek gündem olmuştu. Kuyruğa giren herkesin standart tüketici olduğunu söylemek pek mümkün değil.

iPhone 16 Türkiye fiyatı 65.000 TL’den başlıyor. iPhone 16 Plus fiyatı 74.000 TL, iPhone 16 Pro fiyatı 83.000 TL, iPhone 16 Pro Max fiyatı 100.000 TL’den başlıyor.

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