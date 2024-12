Ana de Armas ve Oscar Isaac, Apple TV+'ın yeni dizisi için bir araya geliyor

Tam Boyutta Gör Son dönemde orijinal içerik alanında dikkat çekici işlere imza atan Apple, özellikle 2024'te çok sayıda yeni diziyi izleyici ile buluşturdu. Önümüzdeki yıllarda da hız kesmeye niyeti yok gibi görünen şirket, bu hafta dikkat çekici bir projenin daha haklarını aldı. Ana de Armas ve Oscar Isaac'li Bananas dizisi için rakiplerinin tekliflerini gölgede bırakan bir teklif sunan Apple TV+, haklarını aldığı bu projeyi hayata geçirmek için çalışmalara başladı.

Bananas projesinin başında, Silver Linings Playbook ve American Hustle gibi filmlerin Oscar ödüllü yönetmeni David O. Russell bulunuyor. Dizinin yaratıcısı ise daha önce Orange is the New Black ve Narcos gibi dizilerde senarist olarak görev alan Carolina Paiz.

Bananas, "Muz Ülkesi" Denen Güney Amerika Ülkelerinde Geçecek

Bananas'ın konusu hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak dizinin "muz ülkesi" olarak nitelendirilen Güney Amerika ülkelerine odaklanacağı söyleniyor. Zaten dizinin "muzlar" anlamına gelen ismi de buradan geliyor. David O. Russell ve Carolina Paiz'in bu konuya nasıl bir yorum getireceği merak konusu.

Ana de Armas, Bananas ile birlikte ilk kez İngilizce bir dizide kayda değer bir rol üstlenecek. Kendisi bugüne kadar kariyerini sinema filmleri üzerinden inşa ediyordu. Diğer yandan Oscar Isaac ise daha önce Marvel'ın Moon Knight dizisinde rol alarak TV tarafında ilk kayda değer tecrübesini yaşamıştı.

