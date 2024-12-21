Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ana de Armas ve Oscar Isaac, Apple TV+'ın yeni dizisi için bir araya geliyor

    Apple TV+ dikkat çekici projelerine bir yenisini daha ekliyor. Birden fazla kanalın peşinde olduğu Bananas dizisinin haklarını Apple aldı. Başrollerde Ana de Armas ve Oscar Isaac var.
    Ana de Armas ve Oscar Isaac'li Bananas'ın haklarını Apple aldı Tam Boyutta Gör
    Son dönemde orijinal içerik alanında dikkat çekici işlere imza atan Apple, özellikle 2024'te çok sayıda yeni diziyi izleyici ile buluşturdu. Önümüzdeki yıllarda da hız kesmeye niyeti yok gibi görünen şirket, bu hafta dikkat çekici bir projenin daha haklarını aldı. Ana de Armas ve Oscar Isaac'li Bananas dizisi için rakiplerinin tekliflerini gölgede bırakan bir teklif sunan Apple TV+, haklarını aldığı bu projeyi hayata geçirmek için çalışmalara başladı.

    Bananas projesinin başında, Silver Linings Playbook ve American Hustle gibi filmlerin Oscar ödüllü yönetmeni David O. Russell bulunuyor. Dizinin yaratıcısı ise daha önce Orange is the New Black ve Narcos gibi dizilerde senarist olarak görev alan Carolina Paiz.

    Bananas, "Muz Ülkesi" Denen Güney Amerika Ülkelerinde Geçecek

    Bananas'ın konusu hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak dizinin "muz ülkesi" olarak nitelendirilen Güney Amerika ülkelerine odaklanacağı söyleniyor. Zaten dizinin "muzlar" anlamına gelen ismi de buradan geliyor. David O. Russell ve Carolina Paiz'in bu konuya nasıl bir yorum getireceği merak konusu.

    Ana de Armas, Bananas ile birlikte ilk kez İngilizce bir dizide kayda değer bir rol üstlenecek. Kendisi bugüne kadar kariyerini sinema filmleri üzerinden inşa ediyordu. Diğer yandan Oscar Isaac ise daha önce Marvel'ın Moon Knight dizisinde rol alarak TV tarafında ilk kayda değer tecrübesini yaşamıştı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en büyük rüzgar tahrikli gemisi

    Profil resmi
    ermes_unuy 4 saat önce

    Bana çok korkutucu geliyor bunlar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    temu en iyi ürünler en iyi gainer tuner çıkışı aşırı yüklendi nasıl düzeltilir nargile neden baş döndürür sıfır lastik diş derinliği

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    TECNO POVA 6 PRO 5G
    TECNO POVA 6 PRO 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro (M4 Pro &#231;ip)
    Apple MacBook Pro (M4 Pro çip)
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız