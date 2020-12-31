Apple TV 4K 2021 için yeni detaylar ortaya çıktı

Apple’ın set üst medya oynatıcısı segmentindeki önemli oyuncusu Apple TV uzun bir süredir güncelleme almadı. Yıl bitmeden Apple’ın bir sürpriz yapabileceği düşünülse de kaynaklar gelecek yılı işaret ediyor.

Apple TV 4K 2021 neler sunacak?

Apple’ın bir süredir daha yüksek kaliteli oyun tecrübesine ve gelişmiş 4K içeriklere odaklanmak istediği biliniyor. Bu bakımdan Apple TV 4K 2021 için kesenin ağzı biraz daha açılacak. Firma performansa göre iki farklı versiyon ile tüketicinin karşısına çıkabilir.

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İddialara göre Apple A14 Bionic yonga setinin olduğu versiyon biraz daha oyun ve performans odaklı hazırlanıyor. Apple A12Z Bionic yonga setli versiyon ise mevcut Apple TV modelinin yerini alacak. Yeni bir soğutma sistemine sahip olacak modelde 6GB RAM ve 128GB depolamaya kadar çıkılabileceği belirtiliyor.

Diğer taraftan U1 kısa mesafe yongasının da kutuda yer alacağı düşünülüyor. Böylece uzaktan kumandanın yeri tam olarak tespit edilebilecek. Ayrıca kişinin konumuna bağlı olarak kutu akıllı ev sistemlerini de yönetebilcecek.

Tam Boyutta Gör

Apple’ın yeni Apple TV 4K 2021 modelini aslında bir süredir test ettiği gündeme geliyordu. Hatta bir test sürümünde Apple A12X Bionic yonga setine rastlanmıştı. Yine Apple’ın özel bir oyun kontrolcüsü ile kutuyu destekleyeceği de iddia edilmişti.

Pandemi nedeniyle seyircili tanıtımlardan uzak kalan Apple’ın gelecek yıl başlarında da buna devam etmesi bekleniyor. Bu bakımdan Apple TV 4K 2021 modeli bir basın açıklamasıyla resmiyete kavuşabilir.

https://www.pocket-lint.com/tv/news/apple/155122-apple-tv-4k-2021-specs-features-news-and-release-date

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