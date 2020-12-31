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    apple tv ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple TV 4K 2021 için yeni detaylar ortaya çıktı

    Apple TV 4K 2021 medya oynatıcısı için Apple A12Z Bionic veya Apple A14 Bionic yonga seti, daha iyi soğutma sistemi, özel bir oyun kontrolcüsü iddialar arasında.
    43 dk.
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    apple tv
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple TV 4K 2021 için yeni detaylar ortaya çıktı

    Apple’ın set üst medya oynatıcısı segmentindeki önemli oyuncusu Apple TV uzun bir süredir güncelleme almadı. Yıl bitmeden Apple’ın bir sürpriz yapabileceği düşünülse de kaynaklar gelecek yılı işaret ediyor.

    Apple TV 4K 2021 neler sunacak?

    Apple’ın bir süredir daha yüksek kaliteli oyun tecrübesine ve gelişmiş 4K içeriklere odaklanmak istediği biliniyor. Bu bakımdan Apple TV 4K 2021 için kesenin ağzı biraz daha açılacak. Firma performansa göre iki farklı versiyon ile tüketicinin karşısına çıkabilir.

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    İddialara göre Apple A14 Bionic yonga setinin olduğu versiyon biraz daha oyun ve performans odaklı hazırlanıyor. Apple A12Z Bionic yonga setli versiyon ise mevcut Apple TV modelinin yerini alacak. Yeni bir soğutma sistemine sahip olacak modelde 6GB RAM ve 128GB depolamaya kadar çıkılabileceği belirtiliyor.

    Diğer taraftan U1 kısa mesafe yongasının da kutuda yer alacağı düşünülüyor. Böylece uzaktan kumandanın yeri tam olarak tespit edilebilecek. Ayrıca kişinin konumuna bağlı olarak kutu akıllı ev sistemlerini de yönetebilcecek.

    Apple TV 4K 2021 için yeni detaylar ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Apple’ın yeni Apple TV 4K 2021 modelini aslında bir süredir test ettiği gündeme geliyordu. Hatta bir test sürümünde Apple A12X Bionic yonga setine rastlanmıştı. Yine Apple’ın özel bir oyun kontrolcüsü ile kutuyu destekleyeceği de iddia edilmişti.

    Pandemi nedeniyle seyircili tanıtımlardan uzak kalan Apple’ın gelecek yıl başlarında da buna devam etmesi bekleniyor. Bu bakımdan Apple TV 4K 2021 modeli bir basın açıklamasıyla resmiyete kavuşabilir.



    https://www.pocket-lint.com/tv/news/apple/155122-apple-tv-4k-2021-specs-features-news-and-release-date Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider

    s.4h1n

    Türkiye'de işlemez bu

    16 saat önce
    fotifoti

    bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm

    23 saat önce
    ccc231

    guzel

    1 gün önce
    mydonnoz

    lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?

    1 gün önce
    mehmetyilmaztruck

    salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk

    1 gün önce
    ÖzdalDoğru

    İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.

    2 gün önce
    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    2 gün önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    2 gün önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    2 gün önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    2 gün önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    2 gün önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    2 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    allaturca89 (burak ) 37 dk. ( Mesaj Silindi )
    Güzel gelişmeler ama muhtemelen 4999₺’den falan başlar bu donanımlarla.
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