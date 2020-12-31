Apple TV 4K 2021 için yeni detaylar ortaya çıktı

Apple’ın set üst medya oynatıcısı segmentindeki önemli oyuncusu Apple TV uzun bir süredir güncelleme almadı. Yıl bitmeden Apple’ın bir sürpriz yapabileceği düşünülse de kaynaklar gelecek yılı işaret ediyor.
Apple TV 4K 2021 neler sunacak?
Apple’ın bir süredir daha yüksek kaliteli oyun tecrübesine ve gelişmiş 4K içeriklere odaklanmak istediği biliniyor. Bu bakımdan Apple TV 4K 2021 için kesenin ağzı biraz daha açılacak. Firma performansa göre iki farklı versiyon ile tüketicinin karşısına çıkabilir.İlginizi Çekebilir Apple TV 4K 2020 bu hafta geliyor, Apple A12Z yonga seti de yanında
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İddialara göre Apple A14 Bionic yonga setinin olduğu versiyon biraz daha oyun ve performans odaklı hazırlanıyor. Apple A12Z Bionic yonga setli versiyon ise mevcut Apple TV modelinin yerini alacak. Yeni bir soğutma sistemine sahip olacak modelde 6GB RAM ve 128GB depolamaya kadar çıkılabileceği belirtiliyor.
Diğer taraftan U1 kısa mesafe yongasının da kutuda yer alacağı düşünülüyor. Böylece uzaktan kumandanın yeri tam olarak tespit edilebilecek. Ayrıca kişinin konumuna bağlı olarak kutu akıllı ev sistemlerini de yönetebilcecek.
Apple’ın yeni Apple TV 4K 2021 modelini aslında bir süredir test ettiği gündeme geliyordu. Hatta bir test sürümünde Apple A12X Bionic yonga setine rastlanmıştı. Yine Apple’ın özel bir oyun kontrolcüsü ile kutuyu destekleyeceği de iddia edilmişti.
Pandemi nedeniyle seyircili tanıtımlardan uzak kalan Apple’ın gelecek yıl başlarında da buna devam etmesi bekleniyor. Bu bakımdan Apple TV 4K 2021 modeli bir basın açıklamasıyla resmiyete kavuşabilir.
https://www.pocket-lint.com/tv/news/apple/155122-apple-tv-4k-2021-specs-features-news-and-release-date Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkiye'de işlemez bu
bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm
guzel
lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?
salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk
İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.
Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)
Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...
Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.
Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.
5 senelik haber tebrikler
Asdaşlskjdapda çok iyi be