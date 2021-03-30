Apple TV için yepyeni bir uzaktan kumanda tasarlanıyor

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Bir süredir yeni nesil Apple TV hakkında söylentiler duyuyoruz ancak cihazın ne zaman tanıtacağına dair bir bilgi yok. Cupertinolu teknoloji devinin Apple TV için yeni bir uzaktan kumanda tasarladığı bildiriliyor.

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Şirkete yakın kaynakların aktardığı bilgiye göre Apple, kod adı B519 olan yeni bir Apple TV uzaktan kumandası geliştiriyor. Mevcut kumandanın B439 model numarasına sahip olduğunu hatırlatalım.

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Bul uygulamasını destekleyecek

Yeni aksesuarın önemli değişiklikler içereceği belirtilse de şu an için bu konuda çok fazla ayrıntı bulunmuyor. Apple büyük olasılıkla Siri Remote ismini rafa kaldırarak bunun yerine Apple TV Remote ifadesini kullanacak.

Yeni nesil Apple TV ile birlikte sunulacak uzaktan kumandanın "Bul" uygulamasını destekleyeceği belirtiliyor. Bu sayede kullanıcılar uzaktan kumandayı kaybettiklerinde hızlı bir şekilde bulabilecekler.

https://9to5mac.com/2021/03/29/apple-developing-new-remote-for-the-next-generation-apple-tv/

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