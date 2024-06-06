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    Apple TV+ için Çin hamlesi

    Batılı video akış platformlarının yasak olduğu Çin’de Apple bir ilki başarmak istiyor. China Mobile operatörü üzerinden Apple TV+ hizmeti ülke kullanıcıları ile buluşabilir.
    Apple TV Plus Tam Boyutta Gör
    ABD tarafından ağır ambargo altında olan Çin, uzun yıllardır Batılı internet platformlarına yasak uyguluyor. Başta Google olmak üzere sosyal medya, video ve müzik platformlarına erişim yasak. Bunun yerine Çinli alternatifler kullanılıyor.

    Apple TV+ Çin’e girebilecek mi?

    Kaynaklar Apple’ın yaklaşık 2 yıldır video izleme platformunu China Mobile üzerinden ülkeye sokabilmek için görüşmeler yaptığını belirtiyor. Apple TV+ hizmeti bu sayede ülkedeki 200 milyon set üstü TV kutusu izleyicisini hedefliyor.

    Çin kanunlarına göre iPhone TV üzerinden Apple içeriklerinin kullanıcılara sunulması yasak. Apple bunun yerine China Mobile set üstü kutularına geniş bant hizmeti olarak Apple TV+ platformunu yerleştirecek ve aylık abonelik ücreti isteyecek. Bu ücretin global fiyatların altında olabileceği belirtiliyor. Henüz görüşmelerin ne aşamada olduğu bilinmiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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