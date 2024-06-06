Apple TV+ için Çin hamlesi

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Tam Boyutta Gör ABD tarafından ağır ambargo altında olan Çin, uzun yıllardır Batılı internet platformlarına yasak uyguluyor. Başta Google olmak üzere sosyal medya, video ve müzik platformlarına erişim yasak. Bunun yerine Çinli alternatifler kullanılıyor.

Apple TV+ Çin’e girebilecek mi?

Kaynaklar Apple’ın yaklaşık 2 yıldır video izleme platformunu China Mobile üzerinden ülkeye sokabilmek için görüşmeler yaptığını belirtiyor. Apple TV+ hizmeti bu sayede ülkedeki 200 milyon set üstü TV kutusu izleyicisini hedefliyor.

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Çin kanunlarına göre iPhone TV üzerinden Apple içeriklerinin kullanıcılara sunulması yasak. Apple bunun yerine China Mobile set üstü kutularına geniş bant hizmeti olarak Apple TV+ platformunu yerleştirecek ve aylık abonelik ücreti isteyecek. Bu ücretin global fiyatların altında olabileceği belirtiliyor. Henüz görüşmelerin ne aşamada olduğu bilinmiyor.

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Apple TV Plus önemli bir hamle yapıyor