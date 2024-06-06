Apple TV+ için Çin hamlesi

Apple TV+ Çin’e girebilecek mi?
Kaynaklar Apple’ın yaklaşık 2 yıldır video izleme platformunu China Mobile üzerinden ülkeye sokabilmek için görüşmeler yaptığını belirtiyor. Apple TV+ hizmeti bu sayede ülkedeki 200 milyon set üstü TV kutusu izleyicisini hedefliyor.
Çin kanunlarına göre iPhone TV üzerinden Apple içeriklerinin kullanıcılara sunulması yasak. Apple bunun yerine China Mobile set üstü kutularına geniş bant hizmeti olarak Apple TV+ platformunu yerleştirecek ve aylık abonelik ücreti isteyecek. Bu ücretin global fiyatların altında olabileceği belirtiliyor. Henüz görüşmelerin ne aşamada olduğu bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.