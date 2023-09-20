Apple TV kullanıcıları için faydalı iOS 17 özelliği ortaya çıktı

Apple TV HD’de cihazın kablolu bağlantı üzerinden Mac ile geri yüklenmesine olanak tanıyan USB-C portu mevcut. Ancak, Apple TV 4K modellerinin hiçbirinde USB-C portu bulunmadığından Apple, bu modelleri kullananlara geri yükleme işlemi için Apple destek ekibiyle iletişime geçmeleri tavsiyesinde bulunuyor. Yeni iPhone ile geri yükleme yöntemiyle bu gereklilik ortadan kalktı.
Apple TV’yi kurtarmak için izlemeniz gereken adımlar oldukça basit. iPhone’unuzun kilidini açtıktan sonra, siyah arka planlı iPhone simgesini gösteren Apple TV’ye iPhone’unuzu yaklaştırmak ve ekrandaki kurtarma adımlarını takip etmek. Kurtarma işlemi tamamlandığında Apple TV yeniden başlayacaktır.
Apple TV’yi iPhone ile kurtarma özelliği, iOS 17 yüklü iPhone ve tvOS 17 yüklü Apple TV gerektiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.