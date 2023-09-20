Apple TV kullanıcıları için faydalı iOS 17 özelliği ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Apple TV’lerde uzun süredir USB bağlantı noktası bulunmuyor. Bu, Apple TV’de bir sorun yaşamanız durumunda tek çözümün cihazı Apple Store’a götürmeniz gerektiği anlamına geliyor. Ancak, tvOS 17 ve iOS 17 güncellemelerinin yayınlamasıyla bu, değişti. Çalışmayan Apple TV’ler artık iPhone ile geri yüklenebilecek.

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Apple TV HD’de cihazın kablolu bağlantı üzerinden Mac ile geri yüklenmesine olanak tanıyan USB-C portu mevcut. Ancak, Apple TV 4K modellerinin hiçbirinde USB-C portu bulunmadığından Apple, bu modelleri kullananlara geri yükleme işlemi için Apple destek ekibiyle iletişime geçmeleri tavsiyesinde bulunuyor. Yeni iPhone ile geri yükleme yöntemiyle bu gereklilik ortadan kalktı.

Apple TV’yi kurtarmak için izlemeniz gereken adımlar oldukça basit. iPhone’unuzun kilidini açtıktan sonra, siyah arka planlı iPhone simgesini gösteren Apple TV’ye iPhone’unuzu yaklaştırmak ve ekrandaki kurtarma adımlarını takip etmek. Kurtarma işlemi tamamlandığında Apple TV yeniden başlayacaktır.

Apple TV’yi iPhone ile kurtarma özelliği, iOS 17 yüklü iPhone ve tvOS 17 yüklü Apple TV gerektiriyor.

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