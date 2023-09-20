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    Anlık Bildirim

    Apple TV kullanıcıları için faydalı iOS 17 özelliği ortaya çıktı

    Apple, iOS 17 ile birlikte tvOS 17 güncellemesini de sundu. Apple TV kullanıcıları, artık yazılımsal sorunlar için Apple Store'a gitmek zorunda kalacak.         
    apple tv iphone kurtarma tvos 17 ios 17 Tam Boyutta Gör
    Apple TV’lerde uzun süredir USB bağlantı noktası bulunmuyor. Bu, Apple TV’de bir sorun yaşamanız durumunda tek çözümün cihazı Apple Store’a götürmeniz gerektiği anlamına geliyor. Ancak, tvOS 17 ve iOS 17 güncellemelerinin yayınlamasıyla bu, değişti. Çalışmayan Apple TV’ler artık iPhone ile geri yüklenebilecek.

    Apple TV HD’de cihazın kablolu bağlantı üzerinden Mac ile geri yüklenmesine olanak tanıyan USB-C portu mevcut. Ancak, Apple TV 4K modellerinin hiçbirinde USB-C portu bulunmadığından Apple, bu modelleri kullananlara geri yükleme işlemi için Apple destek ekibiyle iletişime geçmeleri tavsiyesinde bulunuyor. Yeni iPhone ile geri yükleme yöntemiyle bu gereklilik ortadan kalktı.

    Apple TV’yi kurtarmak için izlemeniz gereken adımlar oldukça basit. iPhone’unuzun kilidini açtıktan sonra, siyah arka planlı iPhone simgesini gösteren Apple TV’ye iPhone’unuzu yaklaştırmak ve ekrandaki kurtarma adımlarını takip etmek. Kurtarma işlemi tamamlandığında Apple TV yeniden başlayacaktır.

    Apple TV’yi iPhone ile kurtarma özelliği, iOS 17 yüklü iPhone ve tvOS 17 yüklü Apple TV gerektiriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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