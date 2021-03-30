Oppo A54 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Oppo bugün Endonezya'da yeni bir akıllı telefon duyurdu. Oppo A54 olarak pazara giriş yapan cihaz büyük bir batarya, MediaTek işlemci ve orta sınıf özelliklerle geliyor.

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Çinli şirketin yeni akıllı telefonu 12 nm fabrikasyon sürecine sahip MediaTek Helio P35 işlemciyle güçlendirildi. Bunu 4 GB RAM ve 128 GB depolama alan tamamlıyor. Cihazın hafızasını microSD kart ile 256 GB'a kadar genişletmek mümkün.

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Oppo A54, HD+ (1600 × 720 piksel) çözünürlük ve 60 Hz tazeleme oranı sunan 6.51 inç LCD ekranla donatıldı. 16 megapiksellik ön kamera ekranın sol üst köşesindeki küçük delikte yer alıyor.

1 Nisan'da satışa çıkıyor

Ana kamera ünitesi dörtlü gibi görünse de aslında üç görüntü sensörü içeriyor. Şirket modülde 13 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel makra sensör ve 2 megapiksel derinlik sensörü kullanmış.

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Oppo A54 kutudan Android 10 tabanlı ColorOS 7.2 arayüzü ile çıkıyor. Diğer özelliklerini yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı, 3.5 mm kulaklık girişi ve 18 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil olarak sıralayabiliriz.

Akıllı telefon siyah ve mavi olmak üzere iki renk seçeneği ile sunulacak. Oppo A54'ün satışları 1 Nisan itibarıyla başlıyor. Cihazın fiyat etiketi 185 dolar.

https://www.oppo.com/id/newsroom/press/jagoan-baru-a-series-oppo-a54-hadir-di-indonesia/

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