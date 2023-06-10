Apple TV, tvOS 17 ile VPN uygulamalarını destekleyecek

Herhangi bir kısıtlama olacak mı?
VPN uygulamaları, Apple TV kullanıcılarının Netflix'in Türkiye versiyonu gibi coğrafi olarak kısıtlanmış içerikleri başka bir ülkedeki herhangi bir konumdan izlemelerine olanak sağlayabilir. Ancak Apple, tvOS 17 basın açıklamasında VPN uygulamalarının kurumsal ve eğitim kullanıcılarına nasıl fayda sağlayabileceğine odaklandı, bu nedenle Apple'ın uygulamaların kullanımını kısıtlaması mümkün. Apple, yaptığı açıklamada şöyle dedi:
"Geliştiricilerin Apple TV için VPN uygulamaları oluşturmasını sağlayan üçüncü taraf VPN desteği. Bu, kendi özel ağlarındaki içeriğe erişmek isteyen kurumsal ve eğitim kullanıcılarına fayda sağlayabilir. Apple TV'nin daha fazla yerde ofis ve konferans odası çözümü olmasını sağlayabilir."
tvOS 17 bu yılın sonlarına doğru yayınlanacak ve Apple geliştirici hesabı olan herkes için şu anda beta sürümü de mevcut. Yazılım güncellemesi 2015 ve sonrasında piyasaya sürülen tüm Apple TV 4K ve Apple TV HD modelleriyle uyumlu. İlk VPN uygulamalarının önümüzdeki aylarda Apple TV'nin App Store'unda görünmeye başlaması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi