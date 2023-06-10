Apple TV, tvOS 17 ile VPN uygulamalarını destekleyecek

Apple bu hafta başında tvOS 17'yi Apple TV için FaceTime ve yeniden tasarlanan Kontrol Merkezi de dahil olmak üzere bir dizi yeni özellikle birlikte duyurdu. Bir diğer yeni özellik ise VPN uygulamaları için destek, zira herhangi bir sınırlama olup olmayacağı merak konusu.

Herhangi bir kısıtlama olacak mı?

VPN uygulamaları, Apple TV kullanıcılarının Netflix'in Türkiye versiyonu gibi coğrafi olarak kısıtlanmış içerikleri başka bir ülkedeki herhangi bir konumdan izlemelerine olanak sağlayabilir. Ancak Apple, tvOS 17 basın açıklamasında VPN uygulamalarının kurumsal ve eğitim kullanıcılarına nasıl fayda sağlayabileceğine odaklandı, bu nedenle Apple'ın uygulamaların kullanımını kısıtlaması mümkün. Apple, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Apple tvOS 17 tanıtıldı! FaceTime, yeni arayüz ve daha fazlası 3 gün önce eklendi

"Geliştiricilerin Apple TV için VPN uygulamaları oluşturmasını sağlayan üçüncü taraf VPN desteği. Bu, kendi özel ağlarındaki içeriğe erişmek isteyen kurumsal ve eğitim kullanıcılarına fayda sağlayabilir. Apple TV'nin daha fazla yerde ofis ve konferans odası çözümü olmasını sağlayabilir."

tvOS 17 bu yılın sonlarına doğru yayınlanacak ve Apple geliştirici hesabı olan herkes için şu anda beta sürümü de mevcut. Yazılım güncellemesi 2015 ve sonrasında piyasaya sürülen tüm Apple TV 4K ve Apple TV HD modelleriyle uyumlu. İlk VPN uygulamalarının önümüzdeki aylarda Apple TV'nin App Store'unda görünmeye başlaması bekleniyor.

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tvOS 17 ile Apple TV'lere VPN uygulamaları geliyor