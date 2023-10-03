Apple dev bir anlaşmaya çok yakın

Formula 1 için milyar dolarlık teklif
Geçtiğimiz dönemde 2.5 milyar dolar karşılığında ABD futbolu MLS yayın haklarını satın alan Apple, üzerine bir de Messi transfer olunca abone sayısını ikiye katlamıştı. Şimdi de dünyaca ünlü Formula 1 yarışlarının peşine düştü.
Gelen bilgilere göre Apple ve Formula 1 arasında 7 yıllık bir yayın anlaşması görüşmeleri yapılıyor. Yıllık 2 milyar dolar değerinde olacak bu anlaşma karşılığında Formula 1 yarışlarının global yayın hakları Apple’a geçecek. Bu rakamın Formula 1 grubunun yayın haklarından elde ettiği yıllık gelirin neredeyse iki katı olduğu ifade ediliyor.
Bu anlaşma ülkeye göre değişen bir zamanlama maddesi içeriyor. Örneğin ABD’de 2025 yılına kadar Formula 1 yayın hakları ESPN’de. Apple anlaşması ve ödemeler bu tarihten sonra devreye girecek. 5 yıl içerisinde tüm global yayın haklarının Apple tarafına geçmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.