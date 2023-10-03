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    Anlık Bildirim

    Apple dev bir anlaşmaya çok yakın

    Apple önümüzdeki 7 yıl boyunca Formula 1 yarışlarının global yayın haklarına sahip olmak üzere. 2030 yılına kadar Formula 1 yarışları neredeyse 2 katı bedelle Apple tarafına geçiyor.
    Apple TV+ Tam Boyutta Gör
    Bugün içerik platformları standart türdeki içeriklerin yanı sıra çok izlenen spor turnuvalarının da peşine düştü. Önemli miktarda izleyici kazandıran bu turnuvalar için artık milyarlarca dolarlar havada uçuşuyor.

    Formula 1 için milyar dolarlık teklif

    Geçtiğimiz dönemde 2.5 milyar dolar karşılığında ABD futbolu MLS yayın haklarını satın alan Apple, üzerine bir de Messi transfer olunca abone sayısını ikiye katlamıştı. Şimdi de dünyaca ünlü Formula 1 yarışlarının peşine düştü.

    Gelen bilgilere göre Apple ve Formula 1 arasında 7 yıllık bir yayın anlaşması görüşmeleri yapılıyor. Yıllık 2 milyar dolar değerinde olacak bu anlaşma karşılığında Formula 1 yarışlarının global yayın hakları Apple’a geçecek. Bu rakamın Formula 1 grubunun yayın haklarından elde ettiği yıllık gelirin neredeyse iki katı olduğu ifade ediliyor.

    Bu anlaşma ülkeye göre değişen bir zamanlama maddesi içeriyor. Örneğin ABD’de 2025 yılına kadar Formula 1 yayın hakları ESPN’de. Apple anlaşması ve ödemeler bu tarihten sonra devreye girecek. 5 yıl içerisinde tüm global yayın haklarının Apple tarafına geçmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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