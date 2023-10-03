Apple dev bir anlaşmaya çok yakın

Tam Boyutta Gör Bugün içerik platformları standart türdeki içeriklerin yanı sıra çok izlenen spor turnuvalarının da peşine düştü. Önemli miktarda izleyici kazandıran bu turnuvalar için artık milyarlarca dolarlar havada uçuşuyor.

Formula 1 için milyar dolarlık teklif

Geçtiğimiz dönemde 2.5 milyar dolar karşılığında ABD futbolu MLS yayın haklarını satın alan Apple, üzerine bir de Messi transfer olunca abone sayısını ikiye katlamıştı. Şimdi de dünyaca ünlü Formula 1 yarışlarının peşine düştü.

Honor patronu Apple’ı eleştirdi 2 hf. önce eklendi

Gelen bilgilere göre Apple ve Formula 1 arasında 7 yıllık bir yayın anlaşması görüşmeleri yapılıyor. Yıllık 2 milyar dolar değerinde olacak bu anlaşma karşılığında Formula 1 yarışlarının global yayın hakları Apple’a geçecek. Bu rakamın Formula 1 grubunun yayın haklarından elde ettiği yıllık gelirin neredeyse iki katı olduğu ifade ediliyor.

Bu anlaşma ülkeye göre değişen bir zamanlama maddesi içeriyor. Örneğin ABD’de 2025 yılına kadar Formula 1 yayın hakları ESPN’de. Apple anlaşması ve ödemeler bu tarihten sonra devreye girecek. 5 yıl içerisinde tüm global yayın haklarının Apple tarafına geçmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

Apple TV Haberleri

Apple popüler F1 yarışlarına el atıyor