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    Popüler video konferans programı Zoom, Apple TV'ye geldi

    Özellikle pandemi döneminde oldukça popüler olan video konferans uygulaması Zoom, Apple TV'ye geldi. TvOS 17.0 ve üzeri yüklü Apple TV modellerine yüklenebiliyor.
    zoom apple tv indir yükle Tam Boyutta Gör
    Popüler online toplantı uygulaması Zoom, Apple TV 4K’ya geldi. Apple TV, kamera ile gelmediğinden kullanıcılar, iPhone’un süreklilik kamerası özelliğini kullanarak televizyon Zoom toplantılarına katılabilecek.

    Apple, Haziran ayında tvOS 17 sürümü tanıttığında yılın ilerleyen dönemlerinde FaceTime aramalarının Apple TV 4K üzerinden gerçekleştirilebileceğini, Zoom ve Webex uygulamalarının da kullanılabileceğini belirtmişti. Aralık ayının başında Zoom uygulaması Apple TV için kullanıma sunuldu.

    Zoom Apple TV uygulaması neler sunuyor?

    Kullanıcıların Zoom Apple TV uygulamasını yükleyebilmeleri için 2. nesil Apple TV 4K veya daha yeni bir modele sahip olmaları gerekiyor. Apple TV uygulamasıyla görüntülü ve sesli toplantı başlatma, toplantıya katılma, toplantıda konuşulanları görme, toplantıya davet etme mümkün. Takvim entegrasyonu da mevcut.

    Zoom - for Home TV Zoom - for Home TV Zoom - for Home TV Zoom - for Home TV Business Ücretsiz 119,7 MB

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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