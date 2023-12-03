Popüler video konferans programı Zoom, Apple TV'ye geldi

Apple Watch Series 9 (Product) Red satışa çıktı 1 gün önce eklendi

Apple, Haziran ayında tvOS 17 sürümü tanıttığında yılın ilerleyen dönemlerinde FaceTime aramalarının Apple TV 4K üzerinden gerçekleştirilebileceğini, Zoom ve Webex uygulamalarının da kullanılabileceğini belirtmişti. Aralık ayının başında Zoom uygulaması Apple TV için kullanıma sunuldu.

Zoom Apple TV uygulaması neler sunuyor?

Kullanıcıların Zoom Apple TV uygulamasını yükleyebilmeleri için 2. nesil Apple TV 4K veya daha yeni bir modele sahip olmaları gerekiyor. Apple TV uygulamasıyla görüntülü ve sesli toplantı başlatma, toplantıya katılma, toplantıda konuşulanları görme, toplantıya davet etme mümkün. Takvim entegrasyonu da mevcut.

Zoom - for Home TV Business Ücretsiz 119,7 MB

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

Apple TV Haberleri

Video konferans programı Zoom, Apple TV'ye geldi (İndir)