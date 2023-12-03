Popüler video konferans programı Zoom, Apple TV'ye geldi

Apple, Haziran ayında tvOS 17 sürümü tanıttığında yılın ilerleyen dönemlerinde FaceTime aramalarının Apple TV 4K üzerinden gerçekleştirilebileceğini, Zoom ve Webex uygulamalarının da kullanılabileceğini belirtmişti. Aralık ayının başında Zoom uygulaması Apple TV için kullanıma sunuldu.
Zoom Apple TV uygulaması neler sunuyor?
Kullanıcıların Zoom Apple TV uygulamasını yükleyebilmeleri için 2. nesil Apple TV 4K veya daha yeni bir modele sahip olmaları gerekiyor. Apple TV uygulamasıyla görüntülü ve sesli toplantı başlatma, toplantıya katılma, toplantıda konuşulanları görme, toplantıya davet etme mümkün. Takvim entegrasyonu da mevcut.
Zoom - for Home TV Business Ücretsiz 119,7 MBBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.