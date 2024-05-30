Apple TV Plus nihayet Android'e geliyor

Tam Boyutta Gör Apple'ın TV+ uygulamasını Android akıllı telefon ve tabletlerde kullanıma sunmayı planladığı çok güçlü bir şekilde ifade edilmeye başlandı. Bu geliştirme ile ilgili haberler ise yeni yayınlanan bir iş ilanına dayandırılıyor.

Apple, Android mühendisi arayan bir iş ilanı yayınladı

Bloomberg'den Mark Gurman tarafından tespit edilen iş ilanında, Apple'ın "eğlenceli yeni özelliklerin geliştirilmesi ve milyonlarca kişinin televizyon ve spor izlemek ve keşfetmek için kullandığı bir uygulamanın geliştirilmesine yardımcı olmak" üzerinde çalışacak birini aradığı belirtiliyor. Apple ise listeleme ve sonuçları hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor.

Gurman, bu hamlenin Apple'ın yeni kullanıcılar kazanmak amacıyla Google ile olan rekabetini bir kenara bırakması olduğunu düşünüyor. Apple, Windows için yazılım geliştirmiş ve işletim sistemlerinde Chrome ve Gmail gibi uygulamalara izin vermiş olsa da diğer platformlar için geliştirme yapmamıştı.

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Android, dünya çapında 3 milyardan fazla cihaza güç sağlıyor ve bu Apple'ın dünyada sahip olduğu 2,2 milyar cihazla birleştirildiğinde Apple TV+ erişiminin anında ikiye katlanacağı belirtiliyor.

İş ilanı çok yeni olduğundan Android Apple TV+ uygulamasının ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil. Apple'ın potansiyel bir Android uygulaması üzerinde ne kadar süredir çalıştığını bilmek ise oldukça güç.

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