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    Apple TV Plus nihayet Android'e geliyor

    Apple, Apple TV uygulama ekibine katılacak kıdemli bir Android yazılım mühendisi aradığını belirten iş ilanı yayınladı. Bu durum bir Apple TV+ uygulaması geliştirme hazırlığı olarak yorumlandı.
    Apple TV Plus nihayet Android'e geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple'ın TV+ uygulamasını Android akıllı telefon ve tabletlerde kullanıma sunmayı planladığı çok güçlü bir şekilde ifade edilmeye başlandı. Bu geliştirme ile ilgili haberler ise yeni yayınlanan bir iş ilanına dayandırılıyor.

    Apple, Android mühendisi arayan bir iş ilanı yayınladı

    Bloomberg'den Mark Gurman tarafından tespit edilen iş ilanında, Apple'ın "eğlenceli yeni özelliklerin geliştirilmesi ve milyonlarca kişinin televizyon ve spor izlemek ve keşfetmek için kullandığı bir uygulamanın geliştirilmesine yardımcı olmak" üzerinde çalışacak birini aradığı belirtiliyor. Apple ise listeleme ve sonuçları hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor.

    Gurman, bu hamlenin Apple'ın yeni kullanıcılar kazanmak amacıyla Google ile olan rekabetini bir kenara bırakması olduğunu düşünüyor. Apple, Windows için yazılım geliştirmiş ve işletim sistemlerinde Chrome ve Gmail gibi uygulamalara izin vermiş olsa da diğer platformlar için geliştirme yapmamıştı.

    Android, dünya çapında 3 milyardan fazla cihaza güç sağlıyor ve bu Apple'ın dünyada sahip olduğu 2,2 milyar cihazla birleştirildiğinde Apple TV+ erişiminin anında ikiye katlanacağı belirtiliyor.

    İş ilanı çok yeni olduğundan Android Apple TV+ uygulamasının ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil. Apple'ın potansiyel bir Android uygulaması üzerinde ne kadar süredir çalıştığını bilmek ise oldukça güç.

    Kaynakça https://www.tomsguide.com/entertainment/apple-tv-plus/apple-tv-plus-is-finally-coming-to-android-according-to-new-report https://www.androidpolice.com/apple-tv-plus-could-finally-come-to-android/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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