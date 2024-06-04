Netflix, bazı Apple TV'lerde artık çalışmayacak

Tam Boyutta Gör Netflix, Apple TV 2. nesil ve 3. nesil modellerine 31 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla artık destek vermeyeceğini bildirdi. Bu, Apple TV 4K cihazı olmayan kullanıcıların artık Netflix içeriklerine erişmek için alternatif bir yol bulmaları gerektiği anlamına geliyor. Peki, Netflix böyle bir kararı neden aldı?

Apple, WWDC 2024 etkinliğinde yeni cihaz tanıtacak mı? 8 sa. önce eklendi

Apple TV 2. nesil ve 3. nesilde artık Netflix kullanılamayacak

Netflix, kullanıcılarına mümkün olan en iyi hizmeti sunmak için sürekli olarak geliştiğini söylüyor. Şirket, daha yeni cihazlara odaklanarak kullanıcıların en yeni özelliklere, güvenlik güncellemelerine ve daha sorunsuz izleme deneyimine erişmesini sağladığını söylüyor. Eski cihazların bu gelişmeleri desteklemeyebileceği, bu durumun da standartların altında izleme deneyimine yol açabileceğini belirtiyor.

Apple TV 2. nesil 2010’da, 3. nesil 2012’de tanıtıldı. Bu modeller iOS’un bir uzantısını kullanıyordu. 2015’te tanıtılan 4. nesil Apple TV, tvOS ve App Store ile gelen ilk model oldu. Sonrasında ufak revizyonlarla Apple TV 4K modelleri çıktı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.