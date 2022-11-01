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    Samsung'un akıllı televizyonlarına Apple TV uygulaması sürprizi: HDR 10 Plus video desteği

    Samsung'un akıllı televizyonlarında HDR videolar için Dolby Vision formatı desteklenmiyor. Güney Koreli şirket HDR 10 Plus video özelliği için Amazon ve diğer birkaç marka ile çalışıyor. 
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    Samsung akıllı televizyon Tam Boyutta Gör
    Apple bir ay önce tvOS 16 güncellemesi ile kendi televizyonlarına HDR 10 Plus video desteğini sağlamıştı. Bu özellik şimdi Apple TV uygulaması içinde aktifleştirilecek. Samsung model akıllı televizyonlar da Apple TV uygulamasının nimetlerinden yararlanacak.

     

    Apple TV uygulaması Samsung televizyonları etkiledi

    Bundan böyle Samsung'un akıllı televizyonlarında Apple TV uygulamasını kullanan kişiler HDR 10 Plus özelliğine sahip olan videoları da izleyebilecek. İçerikler önceden sadece Apple TV ve iTunes tarafından HDR video teknolojisi eşliğinde sağlanıyordu.

    HDR 10 Plus teknolojisi Dolby Vision'a oldukça benziyor. Her iki format da yüksek dinamık aralıklı videolar için dinamik meta veriler (kare kare veya sahne sahne) sunuyor.

    Samsung QLED TV Tam Boyutta Gör

    HDR 10 Plus açık kaynaklı bir video formatı. Dolby Vision ise tescilli bir teknoloji. Bunun dışında Google'ın Dolby Atmos ve Dolby Vision ile rekabet etmek için bu ikilinin özelliklerini taşıyan yeni bir ses ve yeni bir video formatı üzerinde çalıştığı biliniyor.

    Arama motoru devi de HDR 10 Plus'ı çokça kullanmayı tercih edecek. Google'ın bu yeni proje için birden fazla markayla iş birliği yaptığı da öğrenilen bilgiler arasında yer alıyor.

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