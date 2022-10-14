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    Apple, yasak dinlemiyor: Brezilya'da şarj aletsiz iPhone satışları sürüyor

    Apple’ın Brezilya’da şarj cihazsız iPhone satışı yapması yasaklanmış, para cezası almıştı. Ancak şirket, mahkeme kararını dinlemedi. Yeni satılan iPhone’ların da kutusundan şarj aleti çıkmıyor.
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    iPhone 14 kutu
    Sao Paulo mahkemesi, Apple’ın ülkede satılan iPhone’ların kutusundan şarj cihazının çıkması gerektiğini söyleyerek kararı verdi. Brezilya mahkemesi, iPhone’ları şarj aleti olmadan satmaya devam ettiği için Apple’a 19 milyon dolar para cezası verdi.

    Apple, karbon emisyonlarını azaltmak için iPhone’ların kutusuna artık şarj aleti koymadıklarını söylüyor. Şirket, birçok kullanıcıda zaten şarj cihazının olduğunu ve şarj cihazlarının ayrı olarak satılmaya devam edeceğini ileri sürüyor. Davaya bakan mahkeme, Apple’ın çevreci açıklamasına olumlu bakmadı ve Apple’ın tüketiciyi daha önce ürünle birlikte verilen şarj adaptörlerini satın almaya zorladığı kararına vardı.

    19 milyon dolar ceza!

    Şimdi, Apple’ın para cezasını ödemesinin yanında iPhone’ların kutusuna yeniden şarj aletini dahil etmesi ve 13 Ekim 2020’den sonra iPhone satın alan tüm müşterilere şarj cihazı sağlaması bekleniyor. Brezilya’da 2020’den bu yana iPhone kutusundan şarj aleti çıkmıyor. Çoğu ülkede iPhone’lar yalnızca USB-C Lightning kablosuyla geliyor.

    Brezilya Adalet Bakanlığı, Eylül ayında Apple’ın müşterilerine eksik ürün verdiğini iddia ederek şirkete şarj cihazsız iPhone satışını yasaklamış ve para cezası vermişti. Apple, bu karara itiraz ettiği gibi 19 milyon dolarlık sosyal tazminat cezasına da itiraz edecektir.

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    slamdunk393 1 saat önce

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