Apple Watch için çıkarılabilir USB-C kablosuna sahip şarj cihazı piyasaya sürüldü

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Amerikalı bir mobil aksesuar üreticisi, Apple Watch için çıkarılabilir USB Type-C kablosuyla birlikte gelen yeni bir şarj cihazı piyasaya sürdü. Aksesuar, Satechi isimli şirket tarafından Apple lisansıyla üretildi.

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USB Type-C bağlantısı sunması cihazı çok yönlü hale getiriyor. Bu sayede en son MacBook ve iPad Pro gibi uyumlu konnektöre sahip cihazlara doğrudan takılabiliyor. Belirli bir mesafeye ihtiyaç duyarsanız da ürünle birlikte verilen USB-C kablosunu kullanabiliyorsunuz.

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Satışa sunuldu

Şarj cihazının tüm Apple Watch modelleri ve boyutlarıyla uyumlu olduğunu belirtelim. Satechi, Apple'ın akıllı saatleri için tasarladığı bu aksesuarı web sitesinde 44.99 dolar fiyatla satışa sundu.

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Şarj cihazını 26 Aralık 2019 tarihine kadar satın alanlar GIFTSATECHI kodunu girerek yüzde 20 indirim kazanabiliyor.

https://satechi.net/products/usb-c-magnetic-charging-dock