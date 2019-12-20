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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple Watch için çıkarılabilir USB-C kablosuna sahip şarj cihazı piyasaya sürüldü

    Satechi tüm Apple Watch modelleriyle uyumlu yeni bir şarj cihazı piyasaya sürdü. Aksesuar çıkarılabilir USB Type-C kablosu sayesinde çok yönlü kullanım sunuyor.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple Watch için çıkarılabilir USB-C kablosuna sahip şarj cihazı piyasaya sürüldü
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    Amerikalı bir mobil aksesuar üreticisi, Apple Watch için çıkarılabilir USB Type-C kablosuyla birlikte gelen yeni bir şarj cihazı piyasaya sürdü. Aksesuar, Satechi isimli şirket tarafından Apple lisansıyla üretildi.

    Ayrıca Bkz. "Apple akıllı telefon pazarındaki en kârlı şirket"

    USB Type-C bağlantısı sunması cihazı çok yönlü hale getiriyor. Bu sayede en son MacBook ve iPad Pro gibi uyumlu konnektöre sahip cihazlara doğrudan takılabiliyor. Belirli bir mesafeye ihtiyaç duyarsanız da ürünle birlikte verilen USB-C kablosunu kullanabiliyorsunuz.

    Apple Watch için çıkarılabilir USB-C kablosuna sahip şarj cihazı piyasaya sürüldü
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    Satışa sunuldu

    Şarj cihazının tüm Apple Watch modelleri ve boyutlarıyla uyumlu olduğunu belirtelim. Satechi, Apple'ın akıllı saatleri için tasarladığı bu aksesuarı web sitesinde 44.99 dolar fiyatla satışa sundu.

    Apple Watch için çıkarılabilir USB-C kablosuna sahip şarj cihazı piyasaya sürüldü
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    Şarj cihazını 26 Aralık 2019 tarihine kadar satın alanlar GIFTSATECHI kodunu girerek yüzde 20 indirim kazanabiliyor.



    https://satechi.net/products/usb-c-magnetic-charging-dock Yorum Yaz
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