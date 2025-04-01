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Tam Boyutta Gör Huawei, BYD, Didi ve Zeekr'e katılarak 22 Nisan'da megawatt seviyesindeki ilk süper şarj cihazını tanıtacak. Yeni şarj cihazı, 1,5 MW güce ve 2.400 A'lık maksimum şarj akımına sahip olacak.

Ağır vasıtalar 15 dakikada şarj olacak

Binek otomobillere yönelik olan Zeekr ve BYD'nin süper şarj cihazlarının aksine, Huawei'nin 1,5 MW şarj cihazı kamyon gibi ağır vasıtalar için geliştirildi. Bataryaya dakikada 20 kWh enerji ekleyebilen şarj cihazıyla araçlar 15 dakikada tamamen şarj olabilecek.

Şarj cihazının duyurusunu yapan Huawei'nin Dijital Enerji Başkanı Hou Jinlong, "Ağır hizmet tipi kamyonların tamamen elektriklenebilmesi için şarj süresinin 30 dakikanın altında olması gerekiyor" diyerek yeni şarj cihazının önemini vurguladı.

BYD, 1000 kW’lık ultra hızlı şarj istasyonlarını devreye alıyor 5 gün önce eklendi

Huawei'nin 1,5 MW'lık süper şarj cihazını duyurduğu gün, Zeekr da ikinci çeyrekte 1,2 MW süper şarj cihazını piyasaya süreceğini duyurdu. Zeekr, şarj istasyonlarının gücünü son üç yılda 360 kW'tan 800 kW'a yükseltti. Şirket şu anda Çin'de 826 şarj istasyonu işletiyor.

Geçtiğimiz hafta BYD, saniyede 2 km veya 5 dakikada 400 km ekleyebilen 1.000 kW'lık hızlı şarj cihazını tanıtmıştı. BYD, şarj istasyonlarını enerji depolama sistemleriyle donatacak ve yerel şebekenin yeterli elektrik sağlayamadığı bölgelerde bile 1.000 kW şarj gücü sağlamalarına olanak tanıyacak. Şirket, 4.000 adet 1 MW'lık hızlı şarj cihazı kuracağını ve ilk 500'ünün Nisan ayında devreye alınacağını duyurdu.

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Huawei, 1.5 MW'lık süper şarj cihazını tanıtmaya hazırlanıyor