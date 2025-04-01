Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei, 1.5 MW'lık süper şarj cihazını tanıtmaya hazırlanıyor

    Huawei, 1,5 MW güce ve 2.400 A'lık maksimum şarj akımına sahip şarj cihazının duyurusunu yaptı. 22 Nisan'da tanıtılacak olan şarj cihazı, ağır hizmet araçları için kullanılacak.
    Huawei, 1.5 MW'lık süper şarj cihazını tanıtmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Huawei, BYD, Didi ve Zeekr'e katılarak 22 Nisan'da megawatt seviyesindeki ilk süper şarj cihazını tanıtacak. Yeni şarj cihazı, 1,5 MW güce ve 2.400 A'lık maksimum şarj akımına sahip olacak.

    Ağır vasıtalar 15 dakikada şarj olacak

    Binek otomobillere yönelik olan Zeekr ve BYD'nin süper şarj cihazlarının aksine, Huawei'nin 1,5 MW şarj cihazı kamyon gibi ağır vasıtalar için geliştirildi. Bataryaya dakikada 20 kWh enerji ekleyebilen şarj cihazıyla araçlar 15 dakikada tamamen şarj olabilecek. 

    Şarj cihazının duyurusunu yapan Huawei'nin Dijital Enerji Başkanı Hou Jinlong, "Ağır hizmet tipi kamyonların tamamen elektriklenebilmesi için şarj süresinin 30 dakikanın altında olması gerekiyor" diyerek yeni şarj cihazının önemini vurguladı.

    Huawei'nin 1,5 MW'lık süper şarj cihazını duyurduğu gün, Zeekr da ikinci çeyrekte 1,2 MW süper şarj cihazını piyasaya süreceğini duyurdu. Zeekr, şarj istasyonlarının gücünü son üç yılda 360 kW'tan 800 kW'a yükseltti. Şirket şu anda Çin'de 826 şarj istasyonu işletiyor.

    Geçtiğimiz hafta BYD, saniyede 2 km veya 5 dakikada 400 km ekleyebilen 1.000 kW'lık hızlı şarj cihazını tanıtmıştı. BYD, şarj istasyonlarını enerji depolama sistemleriyle donatacak ve yerel şebekenin yeterli elektrik sağlayamadığı bölgelerde bile 1.000 kW şarj gücü sağlamalarına olanak tanıyacak. Şirket, 4.000 adet 1 MW'lık hızlı şarj cihazı kuracağını ve ilk 500'ünün Nisan ayında devreye alınacağını duyurdu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Atlas robot yetenekleri ile herkesi büyüledi

    S
    swordoftemple 1 gün önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

    Profil resmi
    TheJudgé 5 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    aştiden keçiören"e nasıl gidilir pt.com güvenilir mi trafik polis plakanın fotoğrafını çekti telegram yıldız hilesi kargo nasıl gönderilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A55 5G
    Samsung Galaxy A55 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 G4
    Lenovo V15 G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum