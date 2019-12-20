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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple akıllı telefon pazarındaki en kârlı şirket

    Yayınlanan yeni bir araştırma raporu, şirketlerin akıllı telefon pazarındaki kâr paylarını ortaya koydu. Açıklanan verilere göre Apple, rakiplerine oranla pastadaki aslan payını alıyor.
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    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple akıllı telefon pazarındaki en kârlı şirket
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    2019 yılı, akıllı telefon üreticileri için çok kârlı geçmemiş olsa da, Apple'ı biraz konunun dışında tutabiliriz. Yayınlanan yeni raporlara göre Cupertino merkezli şirket, pazar gelirinin büyük bir kısmına sahip.

    Pazar araştırmaları yapan Counterpoint Research şirketinin son raporuna göre Apple, 2019'un üçüncü çeyreğinde  tüm akıllı telefon gelirlerinin yüzde 32'sine sahip olmasına rağmen, toplam kâr oranının yüzde 66 olduğu belirtiliyor. Ortaya çıkan bu rakamların, tatil dönemi olarak adlandırılan Kasım-Ocak aylarını kapsamadığı düşünülürse, şirketin en çok satış yaptığı bu dönemde kârını daha da artıracağını söylemek mümkün.

    Ayrıca Bkz. "iPhone SE 2 olduğu iddia edilen cihazın videosu yayınlandı"

    İkinci sırada Samsung yer alıyor

    Genel sıralamaya bakıldığında, Temmuz-Eylül aylarında genel kârın yüzde 17'sini toplamayı başaran Samsung'un ikinci sırada olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni olarak da Galaxy A ve Note 10 serisinin yüksek satış rakamlarına ulaşması olarak gösteriliyor. Sıralamanın geri kalanını ise Çinli üreticiler Huawei, Oppo, Vivo ve Xiaomi oluşturuyor.

    Apple akıllı telefon pazarındaki en kârlı şirket
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    Counterpoint'ten Karn Chauhan, Çinli markaların kâr marjlarını iyileştirmeyi yavaş yavaş başardıklarını, ancak Apple'ın kâr marjının yanına bile yaklaşamadıklarını belirtiyor. 



    https://www.counterpointresearch.com/apple-continues-lead-global-handset-industry-profit-share/ Yorum Yaz
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    Akbaba89 24 dk. danlabilic
    Eski bir Apple kullanıcısı olarak söylüyorum yazılım olsa da beş para etmez artık androidin stabil olması ile.
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    CWaRRioR 43 dk.
    Fiyatlara bakınca çok normal sanki. Satılan donanımlar, o paraların karşılığı değil malesef. Ancak marka imajı ve alışkanlıklar dolayısıyla hala o paraları veriyor insanlar.

    Hep eleştiririm, yine eleştireceğim. Misal 1m kabloya 150 tl vermek akıl karı bir iş olmamalı -ki çabuk kırılan dayanıksız kablolar bunlar. Ya da 1000 liraya satılan bataryalı kılıfa bakmamak lazım. Ederi ortada çünkü, ortada üstün bir teknoloji yok. Hadi telefonda ios vs var, yazılımları başarılı vs ama telefonun da ederi bu olmamalı.

    Ayrıca mac'lerin sayfasına girin, teknik özelliklerine bakın, hangi işlemci kullanıldığı bile yazmıyor. Bakan diyor ki oo i7 var bunda. Sonra başka yerlerden bakıyosun adamlar güncel modellerde 2 nesil önceki işlemcileri kullanmış. Sözüm meclisten dışarı ama tüketicilerinin büyük çoğunluğunun bilinçsiz olduğunu düşünüyorum.Kriter de iyi fotoğraf çeksin, ekran sağa sola hızlı kaysın, masaya koyunca havam olsun oluyor çoğu zaman. Tamamen izlenimlerime dayanarak yazıyorum bunları...
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    danlabilic 1 sa.
    içindeki ios olmasa 5 para etmez
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