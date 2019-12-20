Apple akıllı telefon pazarındaki en kârlı şirket

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2019 yılı, akıllı telefon üreticileri için çok kârlı geçmemiş olsa da, Apple'ı biraz konunun dışında tutabiliriz. Yayınlanan yeni raporlara göre Cupertino merkezli şirket, pazar gelirinin büyük bir kısmına sahip.

Pazar araştırmaları yapan Counterpoint Research şirketinin son raporuna göre Apple, 2019'un üçüncü çeyreğinde tüm akıllı telefon gelirlerinin yüzde 32'sine sahip olmasına rağmen, toplam kâr oranının yüzde 66 olduğu belirtiliyor. Ortaya çıkan bu rakamların, tatil dönemi olarak adlandırılan Kasım-Ocak aylarını kapsamadığı düşünülürse, şirketin en çok satış yaptığı bu dönemde kârını daha da artıracağını söylemek mümkün.

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İkinci sırada Samsung yer alıyor

Genel sıralamaya bakıldığında, Temmuz-Eylül aylarında genel kârın yüzde 17'sini toplamayı başaran Samsung'un ikinci sırada olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni olarak da Galaxy A ve Note 10 serisinin yüksek satış rakamlarına ulaşması olarak gösteriliyor. Sıralamanın geri kalanını ise Çinli üreticiler Huawei, Oppo, Vivo ve Xiaomi oluşturuyor.

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Counterpoint'ten Karn Chauhan, Çinli markaların kâr marjlarını iyileştirmeyi yavaş yavaş başardıklarını, ancak Apple'ın kâr marjının yanına bile yaklaşamadıklarını belirtiyor.

https://www.counterpointresearch.com/apple-continues-lead-global-handset-industry-profit-share/