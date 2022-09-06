Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple Watch Pro tasarımı belli oldu: Neler sunacak?

    Apple tarafından önümüzdeki günlerde duyurulması beklenen Apple Watch Pro’nun tasarımı sızdırıldı. Yeni akıllı saat fiyatı ve sağlamlığı ile ön plana çıkacak.  
    1

    Apple Watch Pro tasarımı
    Tam Boyutta Gör

    Cuppertino merkezli teknoloji devi Apple, 7 Eylül tarihinde düzenlenecek etkinlikte iPhone 14 ailesini ve yeni akıllı saatlerini tanıtmaya hazırlanıyor. Beklenen etkinliğe az bir süre kala, Apple Watch Pro’nun tasarımı ve bu tasarımı doğrulayan koruyucu kılıfları gün yüzüne çıktı.

    Apple Watch Pro tasarımı

    Paylaşılan CAD tabanlı render görüntülerine göre Apple Watch Pro, 49 mm'lik kasaya ve darbeden daha iyi korumak için ön yüzeyinde 2 inçlik düz bir ekrana sahip olacak gibi görünüyor.  Bununla birlikte yeni akıllı saatin sağ tarafında çıkıntılı Digital Crown, Touch ID ve mikrofon yer alırken, sol tarafında ise yeni bir düğme ve hoparlör bölümüne yer verilmiş.

    Apple Watch Pro tasarımı belli oldu: Neler sunacak?

    Bunlara ek olarak yeni akıllı saatin düşük güç modu ve titanyum kasaya sahip olması bekleniyor. Önceki sızıntılara göre dayanıklılığı ile Garmin gibi sporcu saatlere yeni bir rakip olacak Apple Watch Pro, artan boyutlar ile daha büyük bir pile de olanak tanıyacak.

    Yakın zamanda Bloomberg editörü Mark Gurman, Apple Watch Pro'nun 900 ila 1000 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olacağını söylemişti. Apple Watch 7’nin 399 dolarlık fiyatı düşünüldüğünde yeni akıllı saatin fiyatı ile oldukça dikkat çekeceğini söyleyebiliriz. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Siper hedefi 12'den vurdu

    G
    gokhanw10 1 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 11 Pro+ 5G
    Redmi Note 11 Pro+ 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EP-EJ339
    ASUS X515EP-EJ339
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız