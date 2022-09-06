Apple Watch Pro tasarımı belli oldu: Neler sunacak?

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Cuppertino merkezli teknoloji devi Apple, 7 Eylül tarihinde düzenlenecek etkinlikte iPhone 14 ailesini ve yeni akıllı saatlerini tanıtmaya hazırlanıyor. Beklenen etkinliğe az bir süre kala, Apple Watch Pro’nun tasarımı ve bu tasarımı doğrulayan koruyucu kılıfları gün yüzüne çıktı.

Apple Watch Pro tasarımı

Paylaşılan CAD tabanlı render görüntülerine göre Apple Watch Pro, 49 mm'lik kasaya ve darbeden daha iyi korumak için ön yüzeyinde 2 inçlik düz bir ekrana sahip olacak gibi görünüyor. Bununla birlikte yeni akıllı saatin sağ tarafında çıkıntılı Digital Crown, Touch ID ve mikrofon yer alırken, sol tarafında ise yeni bir düğme ve hoparlör bölümüne yer verilmiş.

Bunlara ek olarak yeni akıllı saatin düşük güç modu ve titanyum kasaya sahip olması bekleniyor. Önceki sızıntılara göre dayanıklılığı ile Garmin gibi sporcu saatlere yeni bir rakip olacak Apple Watch Pro, artan boyutlar ile daha büyük bir pile de olanak tanıyacak.

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Yakın zamanda Bloomberg editörü Mark Gurman, Apple Watch Pro'nun 900 ila 1000 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olacağını söylemişti. Apple Watch 7’nin 399 dolarlık fiyatı düşünüldüğünde yeni akıllı saatin fiyatı ile oldukça dikkat çekeceğini söyleyebiliriz.

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