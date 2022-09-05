Apple, LG ve Samsung’un kırışıklığı olmayan katlanabilir ekran üretmesini istiyor

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Katlanabilir telefon pazarının lideri Samsung, her geçen yıl cihazlarını geliştiriyor. Ayrıca Oppo ve Xiaomi gibi markalar da katlanabilir telefon teknolojisini ciddi anlamda geliştirmiş durumda. Her geçen gün daha çok kullanıcının ilgisini çeken bu pazarın önümüzdeki yıllarda daha da büyümesi bekleniyor. Apple’ın araştırmalarına başladığı katlanabilir telefonlar, özellikle ekranları konusunda ciddi geliştirmeler gerektiriyor. Görünüşe göre Apple, bu yüzden LG ve Samsung’dan özel bir ekran teknolojisi talep ediyor.

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Apple, cihazlarında katlanma izi görülmesini istemiyor

The Elec’in haberine göre Apple, katlanılabilir ekranlarda kırışıklık görülmesini istemiyor ve bu nedenle Samsung ve LG’den hibrid OLED panel geliştirmesini istiyor. Tipik OLED paneller, alt tabakalarında cam kullanırken esnek OLED paneller, ek koruma için plastik alt tabaka kullanıyor. Apple, ince kapsülleme yöntemi ile hem cam hem de plastik tabanlı hibrit OLED panel üretilmesini istiyor.

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Esnek panellerde plastik tabakalar, cam tabakalardan lazerle ayrılırken plastik tabakada buruşmalara neden olabiliyor. Bu problemlerin önüne geçmek ve Apple’ın siparişlerini almak için Samsung ve LG, hibrit OLED panellerde kullanılacak ultra ince bir cam tabaka geliştirmeye çalışıyor. Bu tabaka, standart tabakalar gibi 5mm yerine 2mm inceliğinde olacak ve esnemeyi ciddi anlamda kolaylaştıracak. Teknoloji, henüz geliştirilme aşamasında ve Apple’ın siparişlerine ulaşması birkaç yıl sürecektir. Bazı kaynaklar, katlanabilir telefonlarda görülen buruşukluğun rahatsız edici olmadığını ve Apple’ın bu teknolojiyi katlanabilir bir iPad modeli üzerinde kullanmak istediğini belirtti.

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Apple katlanabilir ekran teknolojileri üzerinde çalışıyor