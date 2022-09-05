Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, LG ve Samsung’un kırışıklığı olmayan katlanabilir ekran üretmesini istiyor

    Katlanabilir telefon pazarı büyüdükçe, başka firmalar da bu pazar için araştırmalara başlıyor. Önümüzdeki yıllarda bu pazara girmesi beklenen Apple, Samsung ve LG’den özel bir istekte bulunmuş.
    1

    Katlanabilir iPhone - konsept
    Tam Boyutta Gör

    Katlanabilir telefon pazarının lideri Samsung, her geçen yıl cihazlarını geliştiriyor. Ayrıca Oppo ve Xiaomi gibi markalar da katlanabilir telefon teknolojisini ciddi anlamda geliştirmiş durumda. Her geçen gün daha çok kullanıcının ilgisini çeken bu pazarın önümüzdeki yıllarda daha da büyümesi bekleniyor. Apple’ın araştırmalarına başladığı katlanabilir telefonlar, özellikle ekranları konusunda ciddi geliştirmeler gerektiriyor. Görünüşe göre Apple, bu yüzden LG ve Samsung’dan özel bir ekran teknolojisi talep ediyor.

    Apple, cihazlarında katlanma izi görülmesini istemiyor

    The Elec’in haberine göre Apple, katlanılabilir ekranlarda kırışıklık görülmesini istemiyor ve bu nedenle Samsung ve LG’den hibrid OLED panel geliştirmesini istiyor. Tipik OLED paneller, alt tabakalarında cam kullanırken esnek OLED paneller, ek koruma için plastik alt tabaka kullanıyor. Apple, ince kapsülleme yöntemi ile hem cam hem de plastik tabanlı hibrit OLED panel üretilmesini istiyor.

    Apple katlanabilir ekran teknolojileri üzerinde çalışıyor
    Tam Boyutta Gör

    Esnek panellerde plastik tabakalar, cam tabakalardan lazerle ayrılırken plastik tabakada buruşmalara neden olabiliyor. Bu problemlerin önüne geçmek ve Apple’ın siparişlerini almak için Samsung ve LG, hibrit OLED panellerde kullanılacak ultra ince bir cam tabaka geliştirmeye çalışıyor. Bu tabaka, standart tabakalar gibi 5mm yerine 2mm inceliğinde olacak ve esnemeyi ciddi anlamda kolaylaştıracak. Teknoloji, henüz geliştirilme aşamasında ve Apple’ın siparişlerine ulaşması birkaç yıl sürecektir. Bazı kaynaklar, katlanabilir telefonlarda görülen buruşukluğun rahatsız edici olmadığını ve Apple’ın bu teknolojiyi katlanabilir bir iPad modeli üzerinde kullanmak istediğini belirtti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Siper hedefi 12'den vurdu

    G
    gokhanw10 1 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11 2021
    Realme C11 2021
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız