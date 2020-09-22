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    Apple Watch rakibi Amazfit GTS 2 geldi

    Huami Amazfit GTS 2 akıllı saat modeli biraz daha dörtgen tasarıma sahip ve 1.65 inçlik AMOLED ekran barındırıyor. Yine hassas oksijen doygunluk sensörü ve analiz yazılımı mevcut.
    5 sa.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple Watch rakibi Amazfit GTS 2 geldi
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    Huami’nin yetenekli Amazfit GTR 2 akıllı saatinin yanında biraz daha düşük fiyata Apple Watch ile rakip olmaya çalışacak Amazfit GTS 2 akıllı saat modelini de görücüye çıkardı.

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    Amazfit GTS 2 özellikleri ve fiyatı

    Amazfit GTS 2 abisine göre biraz daha dörtgen şeklinde bir tasarıma sahip. Ayrıca gövde biraz daha kompakt, ince ve hafif olarak tasarlanmış. Sağ tarafta tek tuş yerleşimi ile biraz daha sportif bir görünüme sahip.

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    Amazfit GTS 2 akıllı saat modelinde 1.65 inçlik AMOLED ekran yer alıyor. Ekran yine elmas benzeri karbon kaplama ile sağlamlaştırılmış. 450 nit parlaklık dış ortamda iyi bir görünüm sağlıyor.

    Hassas optik BioTracker 2 PPG sensörün yanında PAI sağlık analiz sistemi, dahili GPS, 4GB depolama belleği aynen korunuyor. Bununla birlikte küçülen gövdede batarya da küçülmüş ve 7 gün kullanım süresine inmiş. Temel saat fonksiyonları ile bu süre 20 gün oluyor. Amazfit GTS 2 modeli 146$ ile satışa çıkacak.



    https://www.gizmochina.com/2020/09/22/huami-announces-amazfit-gtr-2-and-gts-2/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Galatas4ray (ENVER A.) 2 sa.
    Bu appleden iyi diyenler xiaomide appleden iyidir kesin.
    Yanıtla +2
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 4 sa.
    Mi Watch neydi?
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    Grkwnxs (Grkwn Nxs) 4 sa.
    GTS kastığı için almaktan vazgeçmiştim youtube kısa bir videosu var GTS2'nin kasma sorununu çözmüşler gibi duruyor
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 4 sa.
    Amazfit gts kullanıcısıyım, bataryası 14 gün civarı dayanıyor. Kimse 1 gün dayanan saati övmesin, apple watch ta gts te aynı fiyat olsa gts alırım, saat bu saat, telefon değil, saçma sapan oksijen bilmem nesi koyana kadar pil performansını artırsın apple
    3 Yanıt Yanıtla +3
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    th9 4 sa. yeni yorumcu Guhong01
    kanka apple watch en iyi saatlerden biri,istediğin kadar kötüle fakat kullananların çoğu memnun ve satılmaya devam ediyor
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    _magnetar_ (Kemal Ezen) 37 dk. Guhong01
    İlave özellikleri olduğu için pili daha az gidiyor. 2 hafta pil ömrü beklentisi olan Apple Watch almaz zaten. İhtiyaç meselesi.
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    Grkwnxs (Grkwn Nxs) 34 dk. Guhong01
    Amazfit gts şarjı iyi gidiyor ama 20 fps çalışıyor a101 de satılan 50 liralık akıllı saatler gibi
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    VaporWave (Emre ) 5 sa.
    4 GB depolama alanıyla nasıl Apple Watch rakibi olabiliyor?
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    th9 3 sa. yeni yorumcu VaporWave
    çakma olunca anca bu kadar oluyor
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