Apple Watch rakibi Amazfit GTS 2 geldi

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Huami’nin yetenekli Amazfit GTR 2 akıllı saatinin yanında biraz daha düşük fiyata Apple Watch ile rakip olmaya çalışacak Amazfit GTS 2 akıllı saat modelini de görücüye çıkardı.

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Amazfit GTS 2 özellikleri ve fiyatı

Amazfit GTS 2 abisine göre biraz daha dörtgen şeklinde bir tasarıma sahip. Ayrıca gövde biraz daha kompakt, ince ve hafif olarak tasarlanmış. Sağ tarafta tek tuş yerleşimi ile biraz daha sportif bir görünüme sahip.

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Amazfit GTS 2 akıllı saat modelinde 1.65 inçlik AMOLED ekran yer alıyor. Ekran yine elmas benzeri karbon kaplama ile sağlamlaştırılmış. 450 nit parlaklık dış ortamda iyi bir görünüm sağlıyor.

Hassas optik BioTracker 2 PPG sensörün yanında PAI sağlık analiz sistemi, dahili GPS, 4GB depolama belleği aynen korunuyor. Bununla birlikte küçülen gövdede batarya da küçülmüş ve 7 gün kullanım süresine inmiş. Temel saat fonksiyonları ile bu süre 20 gün oluyor. Amazfit GTS 2 modeli 146$ ile satışa çıkacak.

https://www.gizmochina.com/2020/09/22/huami-announces-amazfit-gtr-2-and-gts-2/

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