Apple Watch Series 6 kandaki oksijen seviyesini ölçebilecek

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DigiTimes merakla beklenen Apple Watch Series 6'nın kandaki oksijen seviyesini ölçme özelliğine sahip olacağını ortaya koyan bir rapor yayınladı. Böylelikle Apple ilk kez bir akıllı saatinde bu işlevi sunmuş olacak.

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Geçtiğimiz Mart ayında Apple Watch Series 6'nın nabız oksimetresi sensörüne sahip olacağına yönelik haberler gündeme gelmişti. WatchOS 7 beta sürümünün kodlarında da bu bilgiyi doğrulayan bazı detaylar ortaya çıktı.

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Seri üretim hazırlığı yapılıyor

Apple'ın akıllı saatlerinde bulunan optik kalp atış hızı sensörü bu işlevi yerine getirebilir ancak Watch Series 6'da bu özellik için ayrı bir sensör yer alacak.

Apple, yeni akıllı saatini seri üretime taşımak için hazırlıklar yapıyor. DigiTimes'ın aktardığı bilgilere göre Tayvan'lı yarı iletken şirketi ASE Technology, bu yıl içinde piyasaya sürülmesi planlanan Apple Watch Series 6 için büyük çaplı bir sensör siparişi aldı.

https://www.digitimes.com/news/a20200731PD208.html

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