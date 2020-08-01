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    Apple Watch Series 6 kandaki oksijen seviyesini ölçebilecek

    Apple, pazar lideri akıllı saatinin sağık odaklı özelliklerini artırmaya hazırlanıyor. Apple Watch Series 6'nın kandaki oksijen seviyesini ölçen bir sensöre sahip olacağı bildirildi.
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple Watch Series 6 kandaki oksijen seviyesini ölçebilecek
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    DigiTimes merakla beklenen Apple Watch Series 6'nın kandaki oksijen seviyesini ölçme özelliğine sahip olacağını ortaya koyan bir rapor yayınladı. Böylelikle Apple ilk kez bir akıllı saatinde bu işlevi sunmuş olacak.

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    Geçtiğimiz Mart ayında Apple Watch Series 6'nın nabız oksimetresi sensörüne sahip olacağına yönelik haberler gündeme gelmişti. WatchOS 7 beta sürümünün kodlarında da bu bilgiyi doğrulayan bazı detaylar ortaya çıktı.

    Apple Watch Series 6 kandaki oksijen seviyesini ölçebilecek
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    Seri üretim hazırlığı yapılıyor

    Apple'ın akıllı saatlerinde bulunan optik kalp atış hızı sensörü bu işlevi yerine getirebilir ancak Watch Series 6'da bu özellik için ayrı bir sensör yer alacak.

    Apple, yeni akıllı saatini seri üretime taşımak için hazırlıklar yapıyor. DigiTimes'ın aktardığı bilgilere göre Tayvan'lı yarı iletken şirketi ASE Technology, bu yıl içinde piyasaya sürülmesi planlanan Apple Watch Series 6 için büyük çaplı bir sensör siparişi aldı.



    https://www.digitimes.com/news/a20200731PD208.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf.
    İlk kez yapılacağını yazmışsınız ancak huawei watch gt2 kandaki oksijen seviyesini ölçebiliyor
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    unknownartist (Emre ışık) 2 hf.
    Note 5 te bile vardı.
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    Chillout 2 hf.
    Garmin saatlerde 1 senedir kullanıyoruz zaten bu özelliği
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    Blasterreal 2 hf.
    Çok mu önemli?
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    madonos 2 hf. Blasterreal
    Pazarlama için önemli. Cep telefonları ve akıllı saatlar gibi ürünler çoğu tüketici için zaten ihtiyaç ürünleri değil özellikle belli bir seviyeden sonrası. İnsan doğasına uygun (aç gözlülük, en iyisini elde etme isteği, hırs, rekabet duyguları) en iyi pazarlamayı yapanlar öne geçecek. Bunu çok güzel pazarlayıp series 5'i olan adama bile aldırırlar.
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    salem33 2 hf.
    Hadi bakalım
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