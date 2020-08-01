Facebook uygulamaları aylık 3 milyar kullanıcıyı geçti

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Pandemi döneminde insanların evine kapanması başta sosyal medya olmak üzere belirli sektörleri olumlu etkiledi. Bu dönemde sosyal medya ağları kullanıcı sayısını ve haliyle gelirlerini de arttırdı.

Facebook sürekli büyüyor

İnanılmaz bir kullanıcı sayısına ulaşan Facebook yılın ikinci çeyreğinde de büyümeye devam etti. Açıklanan verilere göre Facebook ağına bağlanan günlük kullanıcı sayısı 1.79 milyar oldu ve yıllık yüzde 12 artış gösterdi.

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Aylık olarak ağa bağlanan kullanıcı sayısı ise 2.7 milyar ile rekor kırdı ve yıllık yüzde 12 artış gösterdi. Facebook çatısı altındaki tüm uygulamaların aylık aktif kullanıcı sayısı 3.14 milyar, günlük aktif kullanıcı sayısı ise 2.47 milyar olarak gerçekleşti.

Pandemi döneminde aktiflik oranlarını oldukça arttıran Facebook gelirlerinde de bunun etkisini gördü. İkinci çeyrekte yüzde 11 artışla 18.6 milyar dolar gelir elde edilirken, faaliyet karı da yüzde 29 artışla 6 milyar dolara dayandı. Pek çok firmanın platforma karşı başlattığı reklam vermemem protestosu pek etkili olamamışa benziyor.

Üçüncü çeyrekte Facebook net bir tahmin yapmanın mümkün olmadığını belirtiyor. Pandemi süreci kontrol altında olmadığı için önümüzdeki dönemin neler getireceği konusunda belirsizlik var.

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