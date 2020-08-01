Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook uygulamaları aylık 3 milyar kullanıcıyı geçti

    Son çeyrekte kullanıcı sayısını arttıran Facebook 2.7 milyar sınırını geçti. Facebook çatısı altındaki uygulamalar ise 3.14 milyar aktif kullanıcıya ulaşmış durumda.
    2 hf.
    956
    1
    8
    sosyal ...
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Facebook uygulamaları aylık 3 milyar kullanıcıyı geçti
    Tam Boyutta Gör

    Pandemi döneminde insanların evine kapanması başta sosyal medya olmak üzere belirli sektörleri olumlu etkiledi. Bu dönemde sosyal medya ağları kullanıcı sayısını ve haliyle gelirlerini de arttırdı.

    Facebook sürekli büyüyor

    İnanılmaz bir kullanıcı sayısına ulaşan Facebook yılın ikinci çeyreğinde de büyümeye devam etti. Açıklanan verilere göre Facebook ağına bağlanan günlük kullanıcı sayısı 1.79 milyar oldu ve yıllık yüzde 12 artış gösterdi.

    İlginizi Çekebilir Avatar PlayStation markası da Facebook boykotuna katıldı

    Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk çalınabilir piyano LEGO seti piyasada"

    Aylık olarak ağa bağlanan kullanıcı sayısı ise 2.7 milyar ile rekor kırdı ve yıllık yüzde 12 artış gösterdi. Facebook çatısı altındaki tüm uygulamaların aylık aktif kullanıcı sayısı 3.14 milyar, günlük aktif kullanıcı sayısı ise 2.47 milyar olarak gerçekleşti.

    Pandemi döneminde aktiflik oranlarını oldukça arttıran Facebook gelirlerinde de bunun etkisini gördü. İkinci çeyrekte yüzde 11 artışla 18.6 milyar dolar gelir elde edilirken, faaliyet karı da yüzde 29 artışla 6 milyar dolara dayandı. Pek çok firmanın platforma karşı başlattığı reklam vermemem protestosu pek etkili olamamışa benziyor.

    Üçüncü çeyrekte Facebook net bir tahmin yapmanın mümkün olmadığını belirtiyor. Pandemi süreci kontrol altında olmadığı için önümüzdeki dönemin neler getireceği konusunda belirsizlik var.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Violet Evergarden (HAKAN CAN YILDIZ) 2 hf. en beğenilen
    Yıllar yılı "Facebook bitiyor " geyiği artık son bulur umarım .

    Bu 3 büyük sosyal medya 50 yıl sonra da olacak
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    mezun2021itü 2 hf.
    facebook gençleri çekmeye başladı yayın kısmı var artık yayıncıları geçiriyor mark demişti afrikaya bile gideceğiz ordada kullanıyolar girin bakın afrikanın en kötü yerinde bile adamın facebook u var internet götürdüler hatta çok güzel belgeseller oluyor bu yazışmalarla yardım gönderen birsürü insan var facebook'un en önemli özelliği gruplar kendine özgü bir ekonomi ekosistemi var dünyada ki en büyük reklam ağlarına sahipler siyasiler bile kendi reklamlarını artık buralara veriyor çin bile reklamını bu sosyal medyalardan yapıyor
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    danlabilic (Danla Bilic) 2 hf.
    fEysBoOk KuLLaNaNda nE BiLeYim sj
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    esmerbuyucu (E. B.) 2 hf.
    "Facebook kullanan mı kaldı yaaaağğğ"
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    UmutYil (Umut ) 2 hf. (düzenlendi)
    "Facebook bİtTi O nE yA" diyenlere cevap olur artık :)
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    alemburda34 2 hf.
    facebook sadece ticaret için kullanıyorum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Lukany (Emr Dnc) 2 hf.
    facebook yaptığı en mantıklı yatırım WhatsApp'ı almak , WhatsApp kulanma bakma süresi facebook'u katlıyordur, facebook biter ama whatsapp hata yapmazsa bitmez .Tinder - Whatsapp- instagram karışımı bir uygulama ise piyasayı süpürür.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Nikki Sixx (Koray Topcu) 2 hf.
    Sosyal medya kullanmıyorum fakat gözlemlediğim kadarıyla Facebook biteli çok oldu. Bence bu rakamlar uydurma. Twitter, Instagram, SnapChat gibi platformlar da eski popülerliğini kaybetti. Bence bu saydıklarımın hepsi kullanıcı kaybediyor. Şu anda en çok kullanıcısı olan platform TikTok diye düşünüyorum.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Violet Evergarden (HAKAN CAN YILDIZ) 2 hf. en beğenilen
    Yıllar yılı "Facebook bitiyor " geyiği artık son bulur umarım .

    Bu 3 büyük sosyal medya 50 yıl sonra da olacak
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Netflix’ten bir Ubisoft uyarlaması daha! Bu kez, Beyond Good & Evil filmi platforma geliyor 2 hf. Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktörü’nde (ITER) nihayet montaj aşamasına gelindi 2 hf. TikTok, Amerika’daki parçasını satarak Trump’ın yasağından kurtulabilir 2 hf. Big Navi 5120 shader’la geliyor 2 hf. RTX 3080 Time Spy’da RTX 2080 Ti’dan %35 hızlı 2 hf. Araştırmalara göre ter ve koltuk altı kokusu insanlık tarihinden çok daha eski 2 hf. AirDrop benzeri Nearby Share, Google Chrome'da böyle görünecek 2 hf. Motorola razr 2020'nin canlı görüntüsü ortaya çıktı 2 hf. 2020 Jeep Compass, yeni benzinli ve dizel motorlarıyla Türkiye'de 2 hf. Koronavirüse rağmen akıllı telefon satışları artan tek şirket Apple 2 hf. Kodak ilaç sektörüne giriyor 2 hf. OnePlus Nord'da ekran sorunu ortaya çıktı 2 hf. Apple Watch Series 6 kandaki oksijen seviyesini ölçebilecek 2 hf. Trump açıkladı: TikTok'u ABD'de yasaklayacağız 2 hf. Apple dünyanın en değerli, halka açık şirketi oldu 2 hf. Oyuncu telefonu Black Shark 3S tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 2 hf. Türkiye'de satılacak Galaxy Note 20 Ultra performans testinden geçti 2 hf. YouTube, topluluk alt yazılarını kaldırıyor 2 hf. Epic Games mağazasında mod dönemi başlıyor 2 hf. Facebook, lisanslı müzik videolarıyla YouTube'a meydan okuyor 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Facebook uygulamaları aylık 3 milyar kullanıcıyı geçti Sonraki Netflix, Android uygulamasına video hızı kontrolleri ekliyor 2 hf. Tencent ilginç bir bulmaca oyunu hazırladı 2 hf. Kurban Bayramı'nda eğlenerek oynayabileceğiniz 5 mobil oyun 2 hf. La Casa De Papel beşinci sezon ile veda ediyor 3 hf. Almanya, trenler için dünyanın ilk hidrojen yakıt istasyonunu inşa ediyor 3 hf. Netflix’e Splinter Cell animesi geliyor 3 hf. Twitter saldırısıyla ilgili 17 yaşındaki bir genç göz altında 3 hf. AMD CDNA mimarili MI100 Nvidia’nın V100 kartını 2’ye katlıyor 3 hf. Fibronektin içeren implant kaplaması geliştirildi 3 hf. Big Navi beklendiği kadar hızlı olmayabilir 3 hf. FEN 1 gen inhibisyonu kanser tedavilerinde kullanılabilir 3 hf. Renault'dan yılın ilk yarısında rekor zarar 3 hf. iPhone 12 serisi gecikecek: Resmi açıklama geldi 3 hf. Huawei TalkBand B6 duyuruldu: Hem bileklik hem Bluetooth kulaklık 3 hf. RTX 3090 RTX 2080 Ti’dan %50 hızlı olabilir 3 hf. Huawei MatePad 10.8 tanıtıldı: 2K ekran ve Wi-Fi 6+ desteği 3 hf. Facebook: "iOS 14 işimize çomak sokacak" 3 hf. Google Pixel 4a için tarih belli oldu 3 hf. Apple dijital servisleri gelir rekoru kırmaya devam ediyor 3 hf. Twitter'dan saldırılar için yeni açıklama: “Telefon mızrak kimlik avı” saldırısı gerçekleşti Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız