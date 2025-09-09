Apple Watch Ultra 3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Apple "Awe dropping" etkinliğinde yeni iPhone 17 serisiyle birlikte, en güçlü akıllı saati Apple Watch Ultra 3'ü de tanıttı. İki senenin ardından yenilenen akıllı saat neler sunuyor bir göz atalım.

Apple Watch Ultra 3 neler sunuyor?

Apple Watch Ultra 3, 49 mm kasa boyutuyla selefiyle aynı boyutlarını koruyor ancak incelen çerçeveler sayesinde daha büyük bir ekranla geliyor. 1.92 inç büyüklüğündeki ekran ile Watch Ultra 3, şirketin bugüne kadarki en büyük ekranlı saati olma özelliği taşıyor. Apple'ın Watch Series 10'da kullandığı LTPO3 OLED ekran, Apple Watch Ultra 3'te de yerini alıyor. 422 x 514 piksel çözünürlüğe sahip ekran minimum 1 nit parlaklık sunabiliyor. Ekran ayrıca, Always on Display modda daha yüksek yenileme hızı sunarak, saat kadranlarında sürekli akan saniye koluna izin veriyor.

Apple, Watch Ultra 3'te S11 isimli yeni bir işlemciden güç alıyor. Önceki modelden daha verimli olan bu işlemci, performans tarafında önemli bir iyileştirme sunmasa da, pil ömrünü önemli ölçüde arttırıyor ve 42 saate çıkarıyor

Apple'ın yeni akıllı saatinin en önemli özelliklerinden bir de uydu bağlantı desteğine sahip olması. Bu sayede akıllı saat, Wi-Fi veya hücresel bağlantı olmadığı zamanlarda dahi iletişimi mümkün kılan Acil SOS özelliğine kavuşuyor. Watch Ultra 3 ayrıca, 5G desteği sunan ilk Apple saati olma özelliğini taşıyor.

Apple Watch Ultra 3 sağlık alanındaki özellikleriyle de dikkati çekiyor. Tansiyon ölçüm özelliğiyle gelen saat, olası bir hipertansiyon durumunda kullanıcıyı uyarabiliyor. Ayrıca önceki nesilde bulunan EKG ve kandaki oksijen seviyesi ölçümü gibi özellikler de korunuyor. Bunun dışında uyku takibi, kalp atış hızı ölçümü ve stres takibi gibi özellikler, Apple Watch Ultra 3'te de yerini alıyor.

Apple Watch Ultra 3 Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi

Apple Watch Ultra 3, önceki modelle benzer şekilde 799 dolar fiyattan satışa sunuluyor. Türkiye'de ise 59.999 TL fiyattan satışa sunuluyor. Akıllı saat 19 Eylül’de ön siparişe açılacak ve 26 Eylül’de satışa sunulacak.

