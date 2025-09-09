Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple Watch Ultra 3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Apple, en gelişmiş akıllı saati Apple Watch Ultra 3 resmen duyurdu. Apple Watch Ultra 3 özellikleri neler? Apple Watch Ultra 3 fiyatı, gelen yenilikler ve tüm detaylar haberimizde.

    Apple Watch Ultra 3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Apple "Awe dropping" etkinliğinde yeni iPhone 17 serisiyle birlikte, en güçlü akıllı saati Apple Watch Ultra 3'ü de tanıttı. İki senenin ardından yenilenen akıllı saat neler sunuyor bir göz atalım.

    Apple Watch Ultra 3 neler sunuyor?

    Apple Watch Ultra 3, 49 mm kasa boyutuyla selefiyle aynı boyutlarını koruyor ancak incelen çerçeveler sayesinde daha büyük bir ekranla geliyor. 1.92 inç büyüklüğündeki ekran ile Watch Ultra 3, şirketin bugüne kadarki en büyük ekranlı saati olma özelliği taşıyor. Apple'ın Watch Series 10'da kullandığı LTPO3 OLED ekran, Apple Watch Ultra 3'te de yerini alıyor. 422 x 514 piksel çözünürlüğe sahip ekran minimum 1 nit parlaklık sunabiliyor. Ekran ayrıca, Always on Display modda daha yüksek yenileme hızı sunarak, saat kadranlarında sürekli akan saniye koluna izin veriyor.

    Apple Watch Ultra 3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Apple, Watch Ultra 3'te S11 isimli yeni bir işlemciden güç alıyor. Önceki modelden daha verimli olan bu işlemci, performans tarafında önemli bir iyileştirme sunmasa da, pil ömrünü önemli ölçüde arttırıyor ve 42 saate çıkarıyor

    Apple'ın yeni akıllı saatinin en önemli özelliklerinden bir de uydu bağlantı desteğine sahip olması. Bu sayede akıllı saat, Wi-Fi veya hücresel bağlantı olmadığı zamanlarda dahi iletişimi mümkün kılan Acil SOS özelliğine kavuşuyor. Watch Ultra 3 ayrıca, 5G desteği sunan ilk Apple saati olma özelliğini taşıyor.

    Apple Watch Ultra 3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Apple Watch Ultra 3 sağlık alanındaki özellikleriyle de dikkati çekiyor. Tansiyon ölçüm özelliğiyle gelen saat, olası bir hipertansiyon durumunda kullanıcıyı uyarabiliyor. Ayrıca önceki nesilde bulunan EKG ve kandaki oksijen seviyesi ölçümü gibi özellikler de korunuyor. Bunun dışında uyku takibi, kalp atış hızı ölçümü ve stres takibi gibi özellikler, Apple Watch Ultra 3'te de yerini alıyor. 

    Apple Watch Ultra 3 Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi

    Apple Watch Ultra 3, önceki modelle benzer şekilde 799 dolar fiyattan satışa sunuluyor. Türkiye'de ise 59.999 TL fiyattan satışa sunuluyor. Akıllı saat 19 Eylül’de ön siparişe açılacak ve 26 Eylül’de satışa sunulacak. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    U
    UrTR 1 gün önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 1 gün önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 1 gün önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 1 gün önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    thomas calculus pdf kabirde günler nasıl geçer ted üniversitesi ekşi flashget kid yorumları sigara mide bulantısı yapar mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    realme 12
    realme 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum