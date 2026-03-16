    Apple’ın Liquid Glass tasarım dili uzun soluklu bir macera olacak

    Apple, tartışmalara rağmen Liquid Glass arayüzünden vazgeçmeyecek. Şirketin bazı sorunların farkında olduğu ve yıllara yayılan kademeli iyileştirmeler planladığı aktarıldı.

    Apple’ın Liquid Glass tasarım dili uzun soluklu bir macera olacak Tam Boyutta Gör
    Apple’ın işletim sistemlerinde köklü bir görsel değişimi temsil eden Liquid Glass arayüzü, şirketin yazılım stratejisinde kalıcı bir yer edinmiş görünüyor. Sektördeki bazı kullanıcıların ve eleştirmenlerin tasarıma yönelik karışık tepkilerine rağmen Apple’ın bu arayüzde geri adım atma planı bulunmuyor. Yeni bilgilere göre şirket, Liquid Glass tasarımını terk etmek yerine önümüzdeki yıllar boyunca kademeli iyileştirmeler yapmayı planlıyor.

    Liquid Glass’ta geri adım atılmayacak

    Apple, Liquid Glass tasarımını ilk kez geçen yılki WWDC etkinliğinde duyurmuştu. Şirket, yapay zeka alanındaki rekabetin hızla arttığı bir dönemde, yazılım tarafında dikkatleri yeni kullanıcı arayüzü yaklaşımına çekmeyi tercih etti.

    Ancak arayüzün tanıtılmasının ardından kullanıcı geri bildirimleri ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar tasarımın modern ve görsel açıdan etkileyici olduğunu savunurken diğerleri okunabilirlik ve şeffaf katmanların metinlerle çakışması gibi sorunlara dikkat çekti. Bu nedenle Apple’ın, geçmişte zaman zaman yaptığı gibi geri adım atabileceği yönünde beklentiler oluştu.

    Apple’ın Liquid Glass tasarım dili uzun soluklu bir macera olacak Tam Boyutta Gör
    Ancak Bloomberg yazarı Mark Gurman, Power On bülteninde paylaştığı bilgilere göre Liquid Glass, Apple’ın kısa vadeli bir tasarım denemesi değil. Aksine bu arayüz, yıllara yayılan bir geliştirme sürecinin ürünü.

    Gurman’a göre tasarımın temelleri, Apple’ın karma gerçeklik platformu için geliştirilen visionOS ile birlikte atıldı. visionOS’un kendisi de piyasaya sürülmeden önce uzun süre geliştirilmişti. Bu nedenle Apple’ın Liquid Glass’tan vazgeçmesi, teknik açıdan yeni bir arayüz tasarlamak ve bunu tüm platformlara uyarlamak anlamına geliyor. Bu da yıllarca sürebilecek bir yeniden geliştirme sürecini beraberinde getirebilir. Üstelik şirketin tasarım ekipleri ve yönetim kadrosunun da bu değişimi desteklediği aktarılıyor.

    Geliştirmeler yapılacak

    Mevcut durumda Liquid Glass tasarımı iOS ve iPadOS üzerinde oldukça başarılı bir deneyim sunuyor. Ancak aynı durum macOS ve watchOS için tamamen geçerli değil.

    Uzmanlara göre özellikle masaüstü ortamında kullanılan Mac cihazlarında, şeffaf katmanların metin ve ikonlarla çakışması okunabilirlik sorunlarına yol açabiliyor. Apple Watch tarafında ise küçük ekran boyutu nedeniyle arayüzün bazı öğelerinin daha fazla optimizasyona ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

    Apple’ın bu sorunların farkında olduğu ve kademeli iyileştirmeler üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Şirket, şimdiden bazı küçük ayarlamaları iOS 26 platformunun 26.4 beta sürümünde test etmeye başladı. Bu güncellemede kullanıcıların cam efektinin yoğunluğunu azaltabilmesine olanak tanıyan yeni seçenekler sunuluyor. Böylece Liquid Glass’ın görsel karakteri korunurken okunabilirlik konusunda daha dengeli bir deneyim hedefleniyor. Apple’ın tıpkı iOS 7’de olduğu gibi Liquid Glass için de yıllara yayılan küçük ama sürekli güncellemeler planladığı ifade ediliyor.

    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    Profil resmi
    rfve 1 gün önce

    Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]

    Profil resmi
    Emin Oral 1 gün önce

    Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç

    E
    erhanakansel 3 gün önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 3 gün önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

