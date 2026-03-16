Apple’ın Liquid Glass tasarım dili uzun soluklu bir macera olacak

Liquid Glass’ta geri adım atılmayacak
Apple, Liquid Glass tasarımını ilk kez geçen yılki WWDC etkinliğinde duyurmuştu. Şirket, yapay zeka alanındaki rekabetin hızla arttığı bir dönemde, yazılım tarafında dikkatleri yeni kullanıcı arayüzü yaklaşımına çekmeyi tercih etti.
Ancak arayüzün tanıtılmasının ardından kullanıcı geri bildirimleri ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar tasarımın modern ve görsel açıdan etkileyici olduğunu savunurken diğerleri okunabilirlik ve şeffaf katmanların metinlerle çakışması gibi sorunlara dikkat çekti. Bu nedenle Apple’ın, geçmişte zaman zaman yaptığı gibi geri adım atabileceği yönünde beklentiler oluştu.
Gurman’a göre tasarımın temelleri, Apple’ın karma gerçeklik platformu için geliştirilen visionOS ile birlikte atıldı. visionOS’un kendisi de piyasaya sürülmeden önce uzun süre geliştirilmişti. Bu nedenle Apple’ın Liquid Glass’tan vazgeçmesi, teknik açıdan yeni bir arayüz tasarlamak ve bunu tüm platformlara uyarlamak anlamına geliyor. Bu da yıllarca sürebilecek bir yeniden geliştirme sürecini beraberinde getirebilir. Üstelik şirketin tasarım ekipleri ve yönetim kadrosunun da bu değişimi desteklediği aktarılıyor.
Geliştirmeler yapılacak
Mevcut durumda Liquid Glass tasarımı iOS ve iPadOS üzerinde oldukça başarılı bir deneyim sunuyor. Ancak aynı durum macOS ve watchOS için tamamen geçerli değil.
Uzmanlara göre özellikle masaüstü ortamında kullanılan Mac cihazlarında, şeffaf katmanların metin ve ikonlarla çakışması okunabilirlik sorunlarına yol açabiliyor. Apple Watch tarafında ise küçük ekran boyutu nedeniyle arayüzün bazı öğelerinin daha fazla optimizasyona ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.
Apple'ın bu sorunların farkında olduğu ve kademeli iyileştirmeler üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Şirket, şimdiden bazı küçük ayarlamaları iOS 26 platformunun 26.4 beta sürümünde test etmeye başladı. Bu güncellemede kullanıcıların cam efektinin yoğunluğunu azaltabilmesine olanak tanıyan yeni seçenekler sunuluyor. Böylece Liquid Glass'ın görsel karakteri korunurken okunabilirlik konusunda daha dengeli bir deneyim hedefleniyor. Apple'ın tıpkı iOS 7'de olduğu gibi Liquid Glass için de yıllara yayılan küçük ama sürekli güncellemeler planladığı ifade ediliyor.
Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]
Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç
bence pastadan ciddi bir pay alabilir
hiç fena değil evin 2. arabası olur